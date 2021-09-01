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Главная Новости IT космос Астронавты на МКС показали, как из космоса выглядит одно из самых красивых атмосферных явлений Земли (ФОТО)
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Астронавты на МКС показали, как из космоса выглядит одно из самых красивых атмосферных явлений Земли (ФОТО)

Фотография была сделана астронавтом ESA

сегодня, 12:06
Автор:

Денис Подставной

Астронавты на борту Международной космической станции сделали фотографию завораживающего атмосферного явления. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Астронавты на МКС показали, как из космоса выглядит одно из самых красивых атмосферных явлений Земли (ФОТО)

МКС. Фото из открытых источников.

Сообщается, что редкое зрелище было запечатлено астронавтом Европейского космического агентства Томасом Песке с борта Международной космической станции (МКС).

Ученые рассказали, что полярное сияние образуется, когда входящая энергия и частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая вспышки света и цвета в магнитосфере. В сияющем полярном сиянии можно увидеть миллиарды этих отдельных столкновений энергии, освещающей небо — захватывающее явление, которое также можно наблюдать из космоса.

Цвета полярного сияния могут варьироваться в зависимости от вида газа и того, сколько энергии обменивается. В данном случае азот дает  синий цвет. 

Астронавты на МКС показали, как из космоса выглядит одно из самых красивых атмосферных явлений Земли (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показало, как выглядит одна из самых детализированных областей звездообразования в космосе. Ученые рассказали, что она находится на расстоянии 210 тысяч световых лет от нашей планеты. В центре данной области находится звёздное скопление, которое содержит десятки горячих голубых звезд большой массы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе. Она находится на относительно небольшом расстоянии от нас 8,6 световых лет. Отмечается, что её яркость сильнее, чем у нашего солнца в десятки раз. Небесное тело запечатлели при помощи космического телескопа Hubble. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTPnZRzLCiw/
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Обсуждения

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