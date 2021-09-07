Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО)

Автоматическая межпланетная станция Juno американского ведомства NASA сделала новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы. Об этом сообщает издание Forbes.

Юпитер. Фото: Forbes.

Как стало известно, недавно космический аппарат Juno начал вторую часть своей миссии после пятилетнего исследования газового гиганта. Новые снимки были сделаны во время 36-го близкого пролёта станции. На них можно увидеть ураганы, штормы и вершины облаков на Юпитере.

Сообщается, что новые изображения являются результатом работы "гражданских ученых". После каждого такого путешествия, они загружают необработанные данные с камеры, которая установленная на борту Juno, через специальный сайт NASA. Затем для создания завораживающих изображений они обрабатывают фотографии.

Во время данного полёта у межпланетной станции было всего 25 минут для того, чтобы сделать несколько снимков спутника Юпитера — Ганимеда.

Однако это не единственный из так называемых "галилеевых спутников" планеты-гиганта, которые посетит Juno. Например, благодаря новой орбитальной траектории, уже 29 сентября аппарат будет находиться в 320 километрах от Европы (шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера).

Фото: NASA.





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