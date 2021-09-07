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Главная Новости IT космос Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО)
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Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО)

Новые изображения являются результатом работы "гражданских ученых"

сегодня, 18:14
Автор:

Денис Подставной

Автоматическая межпланетная станция Juno американского ведомства NASA сделала новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы. Об этом сообщает издание Forbes. 

Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО)

Юпитер. Фото: Forbes.

Как стало известно, недавно космический аппарат Juno начал вторую часть своей миссии после пятилетнего исследования газового гиганта.  Новые снимки были сделаны во время 36-го близкого пролёта станции. На них можно увидеть ураганы, штормы и вершины облаков на Юпитере. 

Сообщается, что новые изображения являются результатом работы "гражданских ученых". После каждого такого путешествия, они загружают необработанные данные с камеры, которая установленная на борту Juno, через специальный сайт NASA. Затем для создания завораживающих изображений они обрабатывают фотографии. 

Во время данного полёта у межпланетной станции было всего 25 минут для того, чтобы сделать несколько снимков спутника Юпитера — Ганимеда. 

Однако это не единственный из так называемых "галилеевых спутников" планеты-гиганта, которые посетит Juno. Например, благодаря новой орбитальной траектории, уже 29 сентября аппарат будет находиться в 320 километрах от Европы (шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера).

Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО) - фото 2
Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО) - фото 3
Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО) - фото 4
Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО) - фото 5
Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО) - фото 6
Космический аппарат NASA прислал на Землю новые фотографии крупнейшей планеты Солнечной системы (ФОТО) - фото 7
Фото: NASA.


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA решила продлить миссию своего вертолётного дрона Ingenuity на Марсе. К настоящему времени робот уже совершил тринадцать полетов. Их общая продолжительность составила около 25 минут. Ученые отметили, что на данный момент Ingenuity хорошо справляется со своими задачами и поэтому его срок эксплуатации будет продлен на неопределённое время. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что компания украинского бизнесмена готовится к новому запуску космической ракеты собственного производства. Новая "Альфа" должна будет осуществить свой полёт уже в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2021/09/06/see-7-breathtaking-new-photos-of-the-king-of-planets-taken-this-week-by-nasas-juno-spacecraft/?sh=7dbaab514964
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