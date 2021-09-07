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Главная Новости IT космос Компания украинского бизнесмена вскоре запустит свою вторую космическую ракету
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Компания украинского бизнесмена вскоре запустит свою вторую космическую ракету

В компании рассказали о том, что случилось во время первого полета

сегодня, 17:29
Автор:

Денис Подставной

Компания Firefly Aerospace собирается запустить свою вторую космическую ракету. Об этом сообщает издание Экономическая правда. 

Компания украинского бизнесмена вскоре запустит свою вторую космическую ракету

Firefly Aerospace запустит вторую ракету Alpha. Фото: Firefly Aerospace.

Как стало известно, компания основанная украинским бизнесменом Максом Поляковым уже в ближайшее время планирует запустить вторую ракету Alpha.

Сообщается, что несколько дней назад компания провела первое летное испытание "Альфы". Полет продлился несколько минут и все системы работали исправно, однако один из четырех двигателей первой ступени космической ракеты из-за сбоя в топливной системе временно прекратил работу. 

Во избежания аварийной ситуации специалисты приняли решение прервать пуск, фактически подорвав ракету. В Firefly Aerospace рассказали, что при первом запуске получили данные, которые помогут успешно выполнить следующий полет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космическая ракета американо-украинской компании взорвалась вскоре после запуска. Запуск был осуществлен с базы  Ванденберг, что в штате Калифорния (США). После более чем двух минут полёта ракета взорвалась. В Сети появилось видео, на котором запечатлен пуск. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что немецкая компания Rocket Factory Augsburg провела испытания первой ступени космической ракеты собственного производства. В ходе тестов ракета была заправлена жидким азотом и подвергнута давлению. Таким образом производители хотели выяснить максимальную нагрузку, которую способна выдержать конструкция. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/7/677560/
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