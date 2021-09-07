Компания украинского бизнесмена вскоре запустит свою вторую космическую ракету

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Денис Подставной
Компания Firefly Aerospace собирается запустить свою вторую космическую ракету. Об этом сообщает издание Экономическая правда.
Firefly Aerospace запустит вторую ракету Alpha. Фото: Firefly Aerospace.
Как стало известно, компания основанная украинским бизнесменом Максом Поляковым уже в ближайшее время планирует запустить вторую ракету Alpha.
Сообщается, что несколько дней назад компания провела первое летное испытание "Альфы". Полет продлился несколько минут и все системы работали исправно, однако один из четырех двигателей первой ступени космической ракеты из-за сбоя в топливной системе временно прекратил работу.
Во избежания аварийной ситуации специалисты приняли решение прервать пуск, фактически подорвав ракету. В Firefly Aerospace рассказали, что при первом запуске получили данные, которые помогут успешно выполнить следующий полет.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космическая ракета американо-украинской компании взорвалась вскоре после запуска. Запуск был осуществлен с базы Ванденберг, что в штате Калифорния (США). После более чем двух минут полёта ракета взорвалась. В Сети появилось видео, на котором запечатлен пуск. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что немецкая компания Rocket Factory Augsburg провела испытания первой ступени космической ракеты собственного производства. В ходе тестов ракета была заправлена жидким азотом и подвергнута давлению. Таким образом производители хотели выяснить максимальную нагрузку, которую способна выдержать конструкция. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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