Космическая ракета американо-украинской компании взорвалась вскоре после запуска (ВИДЕО)

Американо-украинская частная компания Firefly Aerospace совершила запуск космической ракеты. Об этом сообщает издание Украинская правда.

Firefly Aerospace. Фото: ITC.ua

Сообщается, что запуск ракеты Alpha состоялся в 4:59 утра по киевскому времени со стартовой площадки на базе Ванденберг Космических сил Соединённых Штатов Америки в Калифорнии.

Изначально планировалось, что космическая ракета будет запущена в 4:00, однако планы были нарушены: Alpha прервала обратный отсчет.

Как стало известно, после более чем двух минут полета на ракете случилась аномалия из-за которой она взорвалась. В компании заявили, что намерены провести расследование для того, чтобы выяснить причины аварии.

Для справки: аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, которую в 2017 году приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков, занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска грузов в космос.

криогенных испытаний под давлением

максимальную нагрузку, с которой может справиться конструкция. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний. Взрыв произошел во времяпрототипа первой ступени ракеты. Её заправили жидким азотом и подвергли давлению для того, чтобы выяснить

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA занимается тестированием воздушного такси в штате Калифорния. Испытания начались в конце прошлого месяца и продлятся до десятого сентября этого года. В ведомстве рассказали, что их целью является сбор данных о характеристиках транспортных средств и акустических данных для использования во время моделирования будущих концепций воздушного пространства. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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