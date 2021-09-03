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Главная Новости IT технологии Космическая ракета американо-украинской компании взорвалась вскоре после запуска (ВИДЕО)
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Космическая ракета американо-украинской компании взорвалась вскоре после запуска (ВИДЕО)

После более чем двух минут полета на ракете случилась аномалия

сегодня, 13:32
Автор:

Денис Подставной

Американо-украинская частная компания Firefly Aerospace  совершила запуск космической ракеты. Об этом сообщает издание Украинская правда. 

Космическая ракета американо-украинской компании взорвалась вскоре после запуска (ВИДЕО)

Firefly Aerospace. Фото: ITC.ua

Сообщается, что запуск ракеты Alpha состоялся в 4:59 утра по киевскому времени со стартовой площадки на базе Ванденберг Космических сил Соединённых Штатов Америки в Калифорнии. 

Изначально планировалось, что космическая ракета будет запущена в 4:00, однако планы были нарушены: Alpha прервала обратный отсчет. 

Как стало известно, после более чем двух минут полета на ракете случилась аномалия из-за которой она взорвалась. В компании заявили, что намерены провести расследование для того, чтобы выяснить причины аварии. 

Для справки: аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, которую в 2017 году приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков, занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска грузов в космос. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний. Взрыв произошел во время криогенных испытаний под давлением прототипа первой ступени ракеты. Её заправили жидким азотом и подвергли давлению для того, чтобы выяснить максимальную нагрузку, с которой может справиться конструкция. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA занимается тестированием воздушного такси в штате Калифорния. Испытания начались в конце прошлого месяца и продлятся до десятого сентября этого года. В ведомстве рассказали, что их целью является сбор данных о характеристиках транспортных средств и акустических данных для использования во время моделирования будущих концепций воздушного пространства. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/3/7305904/
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