Немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний (ВИДЕО)



















Прототип немецкой космической ракеты взорвался во время испытаний. Об этом сообщает издание УНИАН.

Космическая ракета взорвалась во время испытаний. Фото: nasaspaceflight.com.

Как стало известно, немецкая компания Rocket Factory Augsburg провела криогенные испытания под давлением первой ступени ракеты собственного производства под названием RFA One.

Сообщается, что прототип заправили жидким азотом и подвергли давлению, чтобы выяснить максимальную нагрузку, которую может выдержать ракета. В ходе испытаний прототип взорвался.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter компания опубликовала видео с испытаниями, на котором запечатлен взрыв. В Rocket Factory Augsburg отметили, что невозможно "приготовить омлет, не разбив яиц" и считают испытания ракеты успешными.

Для справки: первый полноценный запуск космической ракеты RFA One планируется провести в конце следующего года. Целью компании является создание экономичной ракеты для отправки в космос небольших грузов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный американский предприниматель Илон Маск показал на фотографии космическую ракету производства компании SpaceX. Снимок был сделан во время тестового запуска двигателей, которые установлены на ракете. Специалисты запустили одновременно сразу три двигателя Raptor. Также в компании поделились своими планами, касаемо будущих испытаний. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск продемонстрировал в работе новую посадочную платформу для космических ракет под названием A Shortfall of Gravitas. Отмечается, что данная беспилотная платформа отличается от своих собратьев полной автономностью. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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