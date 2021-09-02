logo
Русский Українська

BTC/USD

50143.70

ETH/USD

3767.82

LTC/USD

187.06

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний (ВИДЕО)

Прототип ракеты RFA One заправили жидким азотом и подвергли давлению

сегодня, 14:45
Автор:

Денис Подставной








Прототип немецкой космической ракеты взорвался во время испытаний. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний (ВИДЕО)

Космическая ракета взорвалась во время испытаний. Фото: nasaspaceflight.com.

Как стало известно, немецкая компания Rocket Factory Augsburg провела криогенные испытания под давлением первой ступени ракеты собственного производства под названием RFA One.

Сообщается, что прототип заправили жидким азотом и подвергли давлению, чтобы выяснить максимальную нагрузку, которую может выдержать ракета. В ходе испытаний прототип взорвался. 

На своей официальной странице в социальной сети Twitter компания опубликовала видео с испытаниями, на котором запечатлен взрыв. В Rocket Factory Augsburg отметили, что невозможно "приготовить омлет, не разбив яиц" и считают испытания ракеты успешными. 

Для справки: первый полноценный запуск космической ракеты RFA One планируется провести в конце следующего года. Целью компании является создание экономичной ракеты для отправки в космос небольших грузов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный американский предприниматель Илон Маск показал на фотографии космическую ракету производства компании SpaceX. Снимок был сделан во время тестового запуска двигателей, которые установлены на ракете. Специалисты запустили одновременно сразу три двигателя Raptor. Также в компании поделились своими планами, касаемо будущих испытаний. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск продемонстрировал в работе новую посадочную платформу для космических ракет под названием A Shortfall of Gravitas. Отмечается, что данная беспилотная платформа отличается от своих собратьев полной автономностью. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/science/prototip-nemeckoy-mnogorazovoy-rakety-vzorvalsya-na-ispytaniyah-video-novosti-11531161.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ