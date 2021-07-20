Илон Маск показал космическую ракету Super Heavy с работающими двигателями (ФОТО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал космическую ракету Super Heavy. Изображение было опубликовано на официальной странице Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск показал космическую ракету Super Heavy. Фото: Илон Маск

Как стало известно, вчера компания провела тестовый запуск двигателей космической ракеты для своего корабля Starship. Ракета носитель Super Heavy запустила три своих двигателя Raptor в ходе короткого "статического теста" на площадке на базе Starbase, что находится в южной части Техаса. В будущем в компании планируют осуществить запуск девяти двигателей одновременно.

Для справки: космическая ракета Super Heavy производства компании SpaceX предназначена для многоразового ускорителя в качестве первой ступени для вывода на орбиту нашей планеты большого корабля под названием Starship. Данный прототип ракеты-носителя получил название Booster 3. Он имеет высоту 70 метров и выполнен из нержавеющей стали. Ранее стало известно, что этот прототип ракеты не будет использован для летных испытаний. Это будет задача для уже следующей версии под названием Booster 4.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель компании SpaceX показал в работе свою новую посадочную платформу для многоразовых космических ракет. Автоматическая станция будет работать недалеко от штата Флорида. Новинка отличается от своих предшественником полной автономностью. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что стало известно, когда компания Илона Маска планирует построить город на Марсе. Предприниматель рассказал, что для этого понадобится и назвал приблизительные сроки постройки.

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