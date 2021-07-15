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Главная Новости IT космос Илон Маск рассказал о том, когда будет построен город на Марсе
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Илон Маск рассказал о том, когда будет построен город на Марсе

Для этого понадобится увеличить производство двигателей

сегодня, 10:36
Автор:

Денис Подставной

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о марсианском городе. Об этом сообщается на официальной страничке Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск рассказал о том, когда будет построен город на Марсе

Когда построят город на Марсе. Фото из открытых источников

Предприниматель заявил, что его компания SpaceX планирует нарастить производство двигателей Raptor. Они будут установлены на многоразовых космических кораблях, которые отправят людей на красную планету. 

В ответ на вопрос о том, какое число двигателей будет производиться в год, Маск сообщил что SpaceX будет создавать ежегодно от 800 до 1000 единиц устройств. Именно это количество понадобится для того, чтобы примерно за десять лет создать флот, который будет необходим для постройки самодостаточного города на Марсе. 

Маск рассказал, что на постройку самого города может уйти 20 лет. А также, что он надеется на то, что город будет полностью готов к 2050 году. 

Ранее предприниматель заявлял, что на постройку самодостаточного марсианского города может понадобиться несколько триллионов долларов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что генеральный директор компании SpaceX Илон Маск показал в работе свою новую беспилотную станцию для посадки космических ракет. В отличие от предыдущих версий таких плавучих платформ данная станция отличается полной автономностью и её не нужно буксировать к месту посадки ракеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Илон Маск показал на фотографии, новый космический корабль производства компании SpaceX. В компании планируют провести его испытания уже в ближайшее время. 




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Источник: https://www.inverse.com/innovation/spacex-elon-musk-reveals-how-many-engines-well-need-for-a-mars-city
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