NASA проводит тесты воздушного такси в Калифорнии: как оно выглядит (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводит тестирование воздушного такси. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

NASA тестирует воздушное такси. Фото: AP.

Тестирование модели полностью электрического воздушного такси с системой вертикального взлета и посадки (eVTOL) проходит на базе на базе электромобилей Joby’s неподалёку от города Биг-Сур, что в штате Калифорния. Оно началось 30 августа и будет продолжиться до 10 сентября.

Электрический летательный аппарат производства компании Joby Aviation предназначается для коммерческой перевозки пассажиров. Его испытания проходят в рамках программы Advanced Air Mobility (AAM).

В компании сообщили, что в будущем самолеты eVTOL могут служить в качестве воздушного такси для тех, кто находится в городах и прилегающих районах по всей стране, добавляя еще один вид транспорта для перемещения людей и товаров.

Целью ведомства является сбор данных о характеристиках транспортных средств и акустических данных для использования при моделировании будущих концепций воздушного пространства.





Фото: NASA.GOV.

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