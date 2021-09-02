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NASA проводит тесты воздушного такси в Калифорнии: как оно выглядит (ФОТО)

NASA тестирует полностью электрическое воздушное такси

сегодня, 16:23
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводит тестирование воздушного такси. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

NASA проводит тесты воздушного такси в Калифорнии: как оно выглядит (ФОТО)

NASA тестирует воздушное такси. Фото: AP.

Тестирование модели полностью электрического воздушного такси с системой вертикального взлета и посадки (eVTOL) проходит на базе на базе электромобилей Joby’s неподалёку от города Биг-Сур, что в штате Калифорния. Оно началось 30 августа и будет продолжиться до 10 сентября. 

Электрический летательный аппарат производства компании Joby Aviation предназначается для коммерческой перевозки пассажиров. Его испытания проходят в рамках программы Advanced Air Mobility (AAM).

В компании сообщили, что в будущем самолеты eVTOL могут служить в качестве воздушного такси для тех, кто находится в городах и прилегающих районах по всей стране, добавляя еще один вид транспорта для перемещения людей и товаров.

Целью ведомства является сбор данных о характеристиках транспортных средств и акустических данных для использования при моделировании будущих концепций воздушного пространства.

NASA проводит тесты воздушного такси в Калифорнии: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA.GOV.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что немецкая космическая ракета взорвалась во время испытаний. компания Rocket Factory Augsburg провела криогенные испытания под давлением первой ступени ракеты собственного производства. Целью тестов являлось определение максимальной нагрузки, которую может выдержать конструкция. В Сети появилось видео, на котором запечатлен взрыв. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал космическую ракету производства компании SpaceX с включенными двигателями. Сообщается, что в ходе короткого "статического теста" были одновременно запущены сразу три двигателя. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-begins-air-taxi-flight-testing-with-joby
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