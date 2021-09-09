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Главная Новости IT космос Ученым удалось запечатлеть галактики на расстоянии миллиардов световых лет: как они выглядят (ФОТО)
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Ученым удалось запечатлеть галактики на расстоянии миллиардов световых лет: как они выглядят (ФОТО)

С помощью телескопа Hubble ученые смогли увидеть далекие галактики

сегодня, 12:23
Автор:

Денис Подставной

Астрономы смогли запечатлеть самое первое поколение галактик. Снимок был опубликован на официальной странице космического телескопа Hubble в социальной сети Instagram. 

Ученым удалось запечатлеть галактики на расстоянии миллиардов световых лет: как они выглядят (ФОТО)

Hubble. Фото: Astro News .

С помощью оборудования, которое установлено на космическом телескопе Hubble ученые смогли сделать фотографию скопления галактик под названием Abell S1063. Оно расположено на расстоянии четырех миллиардов световых лет от нас. 

Благодаря мощному видению NASA/ESA Hubble на этом снимке показан эффект искривления пространства под действием силы тяжести. Огромная масса скопления галактик искажает и увеличивает свет от галактик, которые лежат далеко позади него из-за эффекта, называемого гравитационным линзированием. Он позволяет телескопу видеть галактики, которые в противном случае были бы слишком маленькими и тусклыми для наблюдения.

Это "поле искривления" позволяет увидеть самое первое поколение галактик. 

Ученым удалось запечатлеть галактики на расстоянии миллиардов световых лет: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA,and J. Lotz (STScI).

Ранее  "Комментарии" информировали о том, что астрономы запечатлели ядро галактики, которая находится на расстоянии приблизительно 30 миллионов световых лет от нас. Им удалось это сделать благодаря телескопу под названием Hubble. Этот круг молодых скоплений звёзд называется "околоядерным" кольцом звездообразования. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали, как выглядит звёздное скопление, которое находится на расстоянии более двадцати тысяч световых лет от нашей планеты. Данное скопление называют шаровым. Оно отличается от рассеянного скопления тем, что обладает большим количеством звёзд, а также чётко очерченной формой. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTkK4kiteiF/
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