В Юпитер врезался большой неизвестный объект (ФОТО)

Ученые увидели, как с Юпитером столкнулся неизвестный объект. Об этом сообщает издание Forbes.

В Юпитер врезался неизвестный объект. Фото из открытых источников.

Как стало известно, вчера, 13 сентября, в газовый гигант врезался неизвестны объект. Предположительно им был астероид или небольшая комета. Вспышку заметил бразильский астроном по имени Жозе Луис Перейра.

Как сообщило Европейское космическое агентство (ESA), на данный момент о врезавшемся объекте имеется не так много информации. Ученые отметили, что он был большим и быстрым.

Для справки: с самой большой планетой Солнечной системы довольно часто происходят такие ситуации. Подобные столкновения происходили 2009, 2010, 2012, 2016 и 2018 годах.





Фото: twitter.com/esaoperations.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы запечатлели удивительный объект в космосе. Им является триплет галактик, которые находятся на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли. Снимки были получены с помощью оборудования телескопа Hubble. Ученые рассказали, что данные галактики быстро образуют новые звезды. Также на фотографии можно увидеть две звезды, которые находятся в Млечном Пути. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из американского ведомства NASA показали, как выглядят космические облака. Фотографии туманностей были запечатлены космическим телескопом Spitzer. Такие объекты находятся в межзвёздном пространстве. Отмечается, что ближайшая туманность находится в 700 световых лет от нас. Это так далеко, что даже если бы мы могли путешествовать со скоростью света, то нам бы все равно понадобилось 700 лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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