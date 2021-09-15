Ученые запечатлели триплет галактик: как они выглядят (ФОТО)

Ученые смогли запечатлеть объекты, которые находятся на большом расстоянии от нас. Снимки были опубликованы на официальной странице космического телескопа Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников.

На изображении, которое удалось получить благодаря оборудованию телескопа Hubble запечатлен триплет галактик Arp 274. Объект находится на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли.

Специалисты отметили, что две галактики быстро образуют новые звезды, о чем свидетельствуют ярко-синие узлы, натянутые вдоль рукавов галактики справа и вдоль маленькой галактики слева.

Справа можно наблюдать две звезды на переднем плане, которые находятся в нашей галактике Млечный Путь.

Фото: NASA, ESA, M. Livio and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядят космические облака. Они состоят из газа и пыли и в них образуются звёзды. Снимки были получены с помощью космического телескопа Spitzer. Ученые рассказали, что туманности существуют в межзвёздном пространстве и что ближайшая к нам находится на расстоянии 700 световых лет. Она содержит останки звезды, возможно похожей на наше светило.

Также "Комментарии" информировали о том, что компания известного миллиардера Илона Маска SpaceX запустила ракету в космос. У неё на борту находился 51 спутник. Отмечается, что после пуска первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу. В компании подтвердили, что космические аппараты успешно выведены на орбиту нашей планеты.

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