logo
Русский Українська

BTC/USD

46022.39

ETH/USD

3343.24

LTC/USD

180.09

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос SpaceX запустила космическую ракету с новыми спутниками: что известно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

SpaceX запустила космическую ракету с новыми спутниками: что известно (ВИДЕО)

На борту Falcon9 находился 51 спутник

сегодня, 12:54
Автор:

Денис Подставной

Американская компания известного предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила на орбиту нашей планеты несколько космических аппаратов. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter. 

SpaceX запустила космическую ракету с новыми спутниками: что известно (ВИДЕО)

SpaceX запустила космическую ракету. Фото: SpaceX.

SpaceX совершила запуск космической ракеты под названием Falcon 9. На её борту находился 51 спутник системы Starlink (глобальная спутниковая система для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет). Запуск был осуществлен с площадки SLC-4E космодрома Космических сил Соединённых Штатов Америки в Калифорнии. После этого первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу. 

Вскоре после запуска в SpaceX подтвердили, что спутники отделились от ракеты-носителя. 

Для справки: на данный момент общее число спутников компании на орбите Земли составляет уже 1800 единиц. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астронавты на Международной космической станции вышли в открытый космос. Целью специалистов было проведение работ за бортом станции. Они устанавливали опорный сегмент для крепления новых солнечных батарей, а также проводили замену старого измерительного оборудования. Работы продлились семь часов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что известный миллиардер Илон Маск показал, как выглядит его питомец. Щенок  породы сиба-ину получил кличку Флоки. В течении короткого промежутка времени после того, как Маск опубликовал фото в социальной сети, криптовалюта Shiba Floki сильно поднялась в цене. За прошедшие сутки объемы торгов альткоином превысили один миллион долларов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/SpaceX/status/1437626352438374407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1437626352438374407%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FTECHNOLOGIES%2Fspacex-uspeshno-zapustila-novye-sputniki-starlink-.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ