SpaceX запустила космическую ракету с новыми спутниками: что известно (ВИДЕО)

Американская компания известного предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила на орбиту нашей планеты несколько космических аппаратов. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

SpaceX запустила космическую ракету. Фото: SpaceX.

SpaceX совершила запуск космической ракеты под названием Falcon 9. На её борту находился 51 спутник системы Starlink (глобальная спутниковая система для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет). Запуск был осуществлен с площадки SLC-4E космодрома Космических сил Соединённых Штатов Америки в Калифорнии. После этого первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу.

Вскоре после запуска в SpaceX подтвердили, что спутники отделились от ракеты-носителя.

Для справки: на данный момент общее число спутников компании на орбите Земли составляет уже 1800 единиц.

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