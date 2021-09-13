Илон Маск показал, как выглядит его щенок сиба-ину: твит вызвал резкий рост криптовалюты (ФОТО)

Известный предприниматель Илон Маск завел себе питомца и показал его фото. Снимок был опубликован на официальной странице Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск. Фото из открытых источников.

Новому другу, щенку породы сиба-ину, миллиардер дал кличку Флоки. Отметим, что сразу после публикации фотографии питомца стоимость монеты Shiba Floki (FLOKI) начала быстро расти.

Согласно данным CoinGecho, за несколько часов токен поднялся в цене на 1300 процентов. Вскоре цена на неё упала на 70 процентов, однако при этом объемы торгов альткоином продолжают расти. За прошедшие сутки они превысили один миллион долларов.

Shiba Inu.

Для справки: в середине лета Маск сообщил у себя на странице в Twitter, кличку своего будущего питомца. Тогда данный пост вызвал быстрый рост криптовалюты под названием





Фото: twitter.com/elonmusk.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель компании SpaceX, рассказал, когда на красной планете будет возведен полноценный город. Также стало известно, что для начала миссии потребуется ежегодно на протяжении десятилетия создавать до тысячи двигателей, которые будут установлены на космических кораблях. По оценкам Маска, цена самодостаточного города может составить несколько триллионов долларов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск продемонстрировал в работе новую беспилотную плавучую платформу для космических ракет. На фото можно увидеть, платформу плывущую в водах Атлантического океана. Новинка отличается от своих предшественником полной автономностью. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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