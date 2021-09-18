Музыка космоса: ученые дали "голос" чёрной дыре (ВИДЕО)



















Ученые показали, как звучит чёрная дыра и её окрестности. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Фото из открытых источников.

Как рассказали ученые, космическое пространство в основном тихое. Данные, собранные телескопами, чаще всего превращаются в безмолвные диаграммы, графики и изображения. Проект "озвучивания", преобразует неслышимые в других отношениях данные с некоторых из самых мощных телескопов в мире в звук. Это позволяет воспринимать данные из космических источников по-другому: слухом.

Гигантская черная дыра в галактике Мессье 87 и ее окрестности изучались в течение многих лет с помощью ряда телескопов, включая Chandra (данные отмечены синим) и Very Large Array (красным и оранжевым). Эти данные показывают, что черная дыра в M87 испускает массивные струи энергичных частиц, которые взаимодействуют с огромными облаками горячего газа окружающие её.

Свет, находящийся дальше от центра, слышен как более высокий, а более яркий свет громче. Радиоданные имеют более низкий тон, чем рентгеновские лучи, что соответствует их частотным диапазонам в электромагнитном спектре. Точечные источники в рентгеновском свете, большинство из которых представляют собой звезды, вращающиеся вокруг черной дыры или нейтронной звезды, воспроизводятся как короткие щипковые звуки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астронавт на МКС запечатлел полярное сияние с редким оттенком. Отмечается, что такой оттенок может возникать только при определённых условиях. Астронавт рассказал, что уже несколько раз видел это атмосферное явление, однако этот раз был особенным. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы показали, как выглядит гигантская умирающая звезда. Она находится в двадцати тысячах световых лет от нас. Объект окружен туманностью, которая простирается на миллионы километров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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