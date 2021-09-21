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Марс в 3D: вертолётный дрон NASA прислал новое фото с красной планеты (ФОТО)

Фотография была сделана во время 13-го полета вертолета над поверхностью Марса

сегодня, 17:53
Автор:

Денис Подставной

Вертолетный дрон Ingenuity американского ведомства NASA снял красную планету в 3D. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Марс в 3D: вертолётный дрон NASA прислал новое фото с красной планеты (ФОТО)

NASA Ingenuity прислал 3D фото с Марса. Фото: NASA.

Винтокрылая машина предоставила трехмерный вид покрытого камнями холма во время своего 13-го полета, который состоялся 4 сентября. План этой разведывательной миссии в районе "Южного Сеита" марсианского кратера Джезеро заключался в том, чтобы сделать снимки этой геологической цели прозванной "Faillefeu" с более низкой высоты, чем когда-либо прежде (8 метров).

Насыпь шириной около 10 метров видна к северу от центра изображения, с некоторыми большими скалами, отбрасывающими тени. В верхней части изображения протянулся участок "Артубы", линии хребта шириной более 900 метров. Внизу фотографии и вертикально вверх до середины видны несколько из множества песчаных волн, населяющих Южный Сеит.

Данный трехмерный вид, который лучше всего просматривается в красно-синих очках, был создан путем объединения двух изображений, снятых цветной камерой на борту Ingenuity на расстоянии 5 метров друг от друга. 

Марс в 3D: вертолётный дрон NASA прислал новое фото с красной планеты (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астроном-любитель открыл новый объект в космосе. Специалисты рассказали, что в следующий раз его можно будет увидеть только в начале следующего десятилетия. Орбита данного небесного тела проходит между двумя планетами Солнечной системы. А полный оборот вокруг Солнца он делает более, чем за десять лет. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что КНР запустил космический корабль к своей орбитальной станции. На его борту находится топливо и оборудование для экипажа следующего космического корабля с тремя тайконавтами на борту. Они пробудут в космосе несколько месяцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-ingenuity-helicopter-captures-a-mars-rock-feature-in-3d
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