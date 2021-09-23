NASA зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение

На красной планете зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает издание Фокус.

InSight. Фото: NASA JPL.

Посадочный модуль американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) под названием InSight вновь вернулся к работе после долгих месяцев сна.

Космический аппарат уже успел зафиксировать одно из самых крупных и продолжительных марсотрясений за все время измерений. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла ощущались на протяжении 90 минут. Землетрясение стало одним из трех, которые были зафиксированы в этом месяце.

Предыдущее рекордное марсотрясение имело магнитуду 3,7 балла. Оно произошло в 2019 году.

Для справки: в прошлом году посадочный модуль InSight был отключен из-за нехватки энергии. Солнечные батареи аппарата оказались покрыты грязью и пылью, к тому же Марс удалялся от нашего светила.

Ведомству удалось частично очистить батареи, бросая их на песок. Сейчас Марс направляется к Солнцу, и аппарат сможет продолжать свою работу.

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