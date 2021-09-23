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Главная Новости IT космос NASA зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение
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NASA зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение

InSight вновь вернулся к работе

сегодня, 14:07
Автор:

Денис Подставной

На красной планете зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает издание Фокус. 

NASA зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение

InSight. Фото: NASA JPL.

Посадочный модуль американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) под названием InSight вновь вернулся к работе после долгих месяцев сна. 

Космический аппарат уже успел зафиксировать одно из самых крупных и продолжительных марсотрясений за все время измерений. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла ощущались на протяжении 90 минут. Землетрясение стало одним из трех, которые были зафиксированы в этом месяце. 

Предыдущее рекордное марсотрясение имело магнитуду 3,7 балла. Оно произошло в 2019 году. 

Для справки: в прошлом году посадочный модуль InSight был отключен из-за нехватки энергии. Солнечные батареи аппарата оказались покрыты грязью и пылью, к тому же Марс удалялся от нашего светила. 

Ведомству удалось частично очистить батареи, бросая их на песок. Сейчас Марс направляется к Солнцу, и аппарат сможет продолжать свою работу. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые обнаружили в космосе загадочные мёртвые галактики. Снимки удалось сделать с помощью оборудования космической обсерватории Hubble. Специалисты рассказали, что у данный объектов закончился холодный водород, необходимый для образования звезд. Галактики  не смогут омолодиться, даже если поглотят близлежащие более мелкие системы и газовые облака. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астроном-аматор открыл новый объект в космосе. Его орбита проходит между двумя планетами Солнечной системы. В следующий раз объект можно будет увидеть только в начале следующего десятилетия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://focus.ua/technologies/493426-mars-drozhit-apparat-nasa-vernulsya-k-zhizni-i-ulovil-moshchnoe-marsotryasenie
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