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Главная Новости IT космос Ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом (ФОТО)
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Ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом (ФОТО)

В конце концов эти две галактики сольются со звездами, газом и пылью

сегодня, 14:12
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали далекие галактики. Снимки были опубликованы на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram. 

Ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Астрономы с помощью космических телескопов NASA Hubble и Spitzer запечатлели две далекие галактики. В это время они сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения.

Более крупная и красочная галактика заполнена горячими новообразованными звездами. Голубоватые нити демонстрируют, как он реагирует на гравитационные толчки своего соседа.

Яйцеобразная галактика с зеленоватым свечением показывает потерянный резервуар газа и пыли, из которого давно сформировались новые звезды.

Ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом (ФОТО) - фото 2

Фото: http://[email protected]/STScI/AURA/JPL-Caltech.

Специалисты рассказали, что в конце концов эти две галактики сольются со звездами, газом и пылью.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера. Данные были получены с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа. На фотографии запечатлен кратер под названием Тихо, который расположен на юге видимой стороны естественного спутника Земли. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в космосе обнаружены загадочные мёртвые галактики. Шесть массивных космических объектов, похоже, погибли во время самого активного периода рождения звезд во Вселенной. Снимки были получены с помощью космического телескопа. На данный момент исследователи пытаются выяснить причину гибели этих объектов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CULcf_Ksci8/
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