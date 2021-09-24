Ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом (ФОТО)

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Денис Подставной
Ученые показали далекие галактики. Снимки были опубликованы на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram.
Hubble. Фото из открытых источников.
Астрономы с помощью космических телескопов NASA Hubble и Spitzer запечатлели две далекие галактики. В это время они сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения.
Более крупная и красочная галактика заполнена горячими новообразованными звездами. Голубоватые нити демонстрируют, как он реагирует на гравитационные толчки своего соседа.
Яйцеобразная галактика с зеленоватым свечением показывает потерянный резервуар газа и пыли, из которого давно сформировались новые звезды.
Фото: http://[email protected]/STScI/AURA/JPL-Caltech.
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