Ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом (ФОТО)

Ученые показали далекие галактики. Снимки были опубликованы на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников.

Астрономы с помощью космических телескопов NASA Hubble и Spitzer запечатлели две далекие галактики. В это время они сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения.

Более крупная и красочная галактика заполнена горячими новообразованными звездами. Голубоватые нити демонстрируют, как он реагирует на гравитационные толчки своего соседа.

Яйцеобразная галактика с зеленоватым свечением показывает потерянный резервуар газа и пыли, из которого давно сформировались новые звезды.





Фото: http://[email protected]/STScI/AURA/JPL-Caltech.

Специалисты рассказали, что в конце концов эти две галактики сольются со звездами, газом и пылью.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы сделали самый четкий снимок лунного кратера. Данные были получены с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа. На фотографии запечатлен кратер под названием Тихо, который расположен на юге видимой стороны естественного спутника Земли. Подробно об этом читайте в нашем материале.





Также портал "Комментарии" информировал о том, что в космосе обнаружены загадочные мёртвые галактики. Шесть массивных космических объектов , похоже, погибли во время самого активного периода рождения звезд во Вселенной. Снимки были получены с помощью космического телескопа. На данный момент исследователи пытаются выяснить причину гибели этих объектов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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