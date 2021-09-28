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Главная Новости IT космос Ураган размером с Землю: ученые зафиксировали изменения в Большом Красном Пятне (ВИДЕО)
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Ураган размером с Землю: ученые зафиксировали изменения в Большом Красном Пятне (ВИДЕО)

Данные о вихре были получены с помощью телескопа Hubble

сегодня, 12:22
Автор:

Денис Подставной








Астрономы фиксируют изменения в Большом Красном Пятне на планете Юпитер. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Ураган размером с Землю: ученые зафиксировали изменения в Большом Красном Пятне (ВИДЕО)

Юпитер. Фото из открытых источников.

За планетой наблюдает космический телескоп под названием Hubble. Снимки, сделанные в период с 2009 по 2020 год, показывают, что ветер во внешних областях шторма Юпитера "Большое Красное Пятно" усиливается. Средняя скорость ветра увеличилась на 8% и превышает 640 километров в час. Тем временем ветер во внутренних районах шторма стихает.

Для справкии внутренняя, и внешняя области Большого Красного Пятна движутся против часовой стрелки. Сам вихрь больше нашей планеты. Люди наблюдали его более 150 лет. На данный момент его диаметр составляет 16 тысяч километров.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые запечатлели "глаз" в космосе. Фотографии были получены с помощью космической обсерватории. Данный космический объект находится на расстоянии 130 миллионов километров от нашей планеты. Внутри себя он имеет невероятную энергию. Особенностью "глаза" от других схожих объектов является то, что он имеет хорошую видимость. 

Также "Комментарии" информировали о том, что к нашему светилу быстро приближается мегакомета. Диаметр этого небесного тела составляет около 149 километров. Размеры кометы превышают, например размеры естественного спутника планеты Марс под названием Фобос. Она приближается к Солнцу на большой скорости. За один год она преодолела расстояние в семь астрономических единиц. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/hubble-shows-winds-in-jupiters-great-red-spot-are-speeding-up
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