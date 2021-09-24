К Солнцу быстро приближается мегакомета: что известно

К Солнцу направляется гигантская комета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Художник предположил, как может выглядеть C/2014 UN271. Фото: NOIRLab.

Как стало известно, ученые обнаружили в космосе большую комету. Её диаметр составляет около 149 километров. Отмечается, что объект под названием C/2014 UN271 имеет размеры превышающие, например естественный спутник Марса — Фобос или астероид (55) Пандора.

Предполагается, что небесное тело образовалось в облаке Оорта. Оно является отдалённой областью в нашей Солнечной системе. В этом месяце астрономы обнаружили яркую вспышку у C/2014 UN271. Это явление может свидетельствовать о том, что комета имеет слабый хвост.

На данный момент объект находится на расстоянии 19 астрономических единиц от нашего светила.

Для справки: одна астрономическая единица (а.е) примерно равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем.

Ученым удалось выяснить, что за последний год мегакомета преодолела расстояние в семь астрономических единиц. То есть, к 2031 году она будет находиться на таком же расстоянии от Солнца, как и Сатурн.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом. В это время они сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения. Специалисты рассказали, что в конце концов эти две галактики сольются со звездами, газом и пылью. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа сделали самый четкий снимок лунного кратера. Запечатленный объект находится на юге видимой стороны естественного спутника нашей планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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