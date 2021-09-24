logo
Русский Українська

BTC/USD

41073.57

ETH/USD

2797.11

LTC/USD

144.09

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос К Солнцу быстро приближается мегакомета: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

К Солнцу быстро приближается мегакомета: что известно

К 2031 году данное небесное тело будет находиться на таком же расстоянии от Солнца, как и Сатурн

сегодня, 15:44
Автор:

Денис Подставной

К Солнцу направляется гигантская комета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

К Солнцу быстро приближается мегакомета: что известно

Художник предположил, как может выглядеть C/2014 UN271. Фото: NOIRLab.

Как стало известно, ученые обнаружили в космосе большую комету. Её диаметр составляет около 149 километров. Отмечается, что объект под названием C/2014 UN271 имеет размеры превышающие, например естественный спутник Марса — Фобос или астероид (55) Пандора. 

Предполагается, что небесное тело образовалось в облаке Оорта. Оно является отдалённой областью в нашей Солнечной системе. В этом месяце астрономы обнаружили яркую вспышку у C/2014 UN271. Это явление может свидетельствовать о том, что комета имеет слабый хвост. 

На данный момент объект находится на расстоянии 19 астрономических единиц от нашего светила. 

Для справки: одна астрономическая единица (а.е) примерно равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем. 

Ученым удалось выяснить, что за последний год мегакомета преодолела расстояние в семь астрономических единиц. То есть, к 2031 году она будет находиться на таком же расстоянии от Солнца, как и Сатурн. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом. В это время они сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения. Специалисты рассказали, что в конце концов эти две галактики сольются со звездами, газом и пылью. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы с помощью крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа сделали самый четкий снимок лунного кратера. Запечатленный объект находится на юге видимой стороны естественного спутника нашей планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10021123/Megacomet-C-2014-UN271-likely-bigger-one-Mars-moons-93-mile-wide-diameter-study.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ