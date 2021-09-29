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Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО)

Удары метеоров вызывали полосы и вспышки

сегодня, 13:28
Автор:

Денис Подставной

Китайский спутник прислал фотографии с орбиты нашей планеты. Об этом сообщает издание Space.com.

Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО)

Метеор, Фото: Origin Space.

Спутник Yangwang 1, принадлежащий пекинской компании по космическим ресурсам Origin Space, был запущен в июне вместе с тремя другими спутниками.

Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО) - фото 2

Фото: Origin Space.

С помощью небольшого оптического космического телескопа аппарат проводил наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оборудование Yangwang 1 зафиксировало удары метеоров о атмосферу Земли вызывающие полосы и вспышки. 

Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО) - фото 3

Фото: Origin Space.

Кроме того, 29 августа спутник сделал снимки полярного сияния над южной частью Тихого океана. 

Компания Origin Space заявляет, что планирует использовать Yangwang-1 для создания "карты сокровищ" потенциальных космических ресурсов в рамках более масштабных планов использования космических ресурсов.

Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО) - фото 4

Фото: Origin Space.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA приостанавливает управление миссиями на Марсе. На протяжении двух недель Земля и красная планета будут находиться по разные стороны от Солнца. В это время газ извергаемый нашим светилом может помешать радиосигналам. Это может повредить команды и привести к неожиданному поведению исследователей дальнего космоса. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали галактику с необычным направлением вращения. Астрономы получили данные с помощью космического телескопа Hubble. Выяснилось, что объект вращается в противоположную сторону по отношению к своим рукавам. Ученые считают, что ранее эта галактика могла взаимодействовать с другой системой. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.space.com/chinese-satellite-watching-meteors-aurora
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