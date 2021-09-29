Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО)

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Денис Подставной
Китайский спутник прислал фотографии с орбиты нашей планеты. Об этом сообщает издание Space.com.
Метеор, Фото: Origin Space.
Спутник Yangwang 1, принадлежащий пекинской компании по космическим ресурсам Origin Space, был запущен в июне вместе с тремя другими спутниками.
Фото: Origin Space.
С помощью небольшого оптического космического телескопа аппарат проводил наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оборудование Yangwang 1 зафиксировало удары метеоров о атмосферу Земли вызывающие полосы и вспышки.
Фото: Origin Space.
Кроме того, 29 августа спутник сделал снимки полярного сияния над южной частью Тихого океана.
Компания Origin Space заявляет, что планирует использовать Yangwang-1 для создания "карты сокровищ" потенциальных космических ресурсов в рамках более масштабных планов использования космических ресурсов.
Фото: Origin Space.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA приостанавливает управление миссиями на Марсе. На протяжении двух недель Земля и красная планета будут находиться по разные стороны от Солнца. В это время газ извергаемый нашим светилом может помешать радиосигналам. Это может повредить команды и привести к неожиданному поведению исследователей дальнего космоса. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали галактику с необычным направлением вращения. Астрономы получили данные с помощью космического телескопа Hubble. Выяснилось, что объект вращается в противоположную сторону по отношению к своим рукавам. Ученые считают, что ранее эта галактика могла взаимодействовать с другой системой. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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