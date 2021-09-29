Китайский спутник запечатлел удары метеоров о атмосферу Земли (ФОТО)

Китайский спутник прислал фотографии с орбиты нашей планеты. Об этом сообщает издание Space.com.

Метеор, Фото: Origin Space.

Спутник Yangwang 1, принадлежащий пекинской компании по космическим ресурсам Origin Space, был запущен в июне вместе с тремя другими спутниками.

Фото: Origin Space.



С помощью небольшого оптического космического телескопа аппарат проводил наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оборудование Yangwang 1 зафиксировало удары метеоров о атмосферу Земли вызывающие полосы и вспышки.

Фото: Origin Space.

Кроме того, 29 августа спутник сделал снимки полярного сияния над южной частью Тихого океана.

Компания Origin Space заявляет, что планирует использовать Yangwang-1 для создания "карты сокровищ" потенциальных космических ресурсов в рамках более масштабных планов использования космических ресурсов.





Фото: Origin Space.

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