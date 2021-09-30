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Вертолет NASA не совершил новый полет на Марсе из-за аномалии: что произошло

Полет должен был состояться 18 сентября

сегодня, 14:09
Автор:

Денис Подставной

Вертолёт американского ведомства NASA Ingenuity прервал попытку очередного полёта. Об этом сообщает издание Space.com.

Вертолет NASA не совершил новый полет на Марсе из-за аномалии: что произошло

NASA Ingenuity не осуществил 14-полет. Фото: NASA

15 сентября команда вертолётного дрона провела тест на высокоскоростное вращение. Аппарат вращал свои лопасти со скоростью 2800 об / мин пока оставался на земле. Все прошло хорошо, подготовив почву для полета 18 сентября. Но  вертолет в тот день так и не взлетел.

Ingenuity должен был совершить свой 14-й вылет над поверхностью красной планеты 18 сентября. Перелет был бы относительно коротким и простым. Он продемонстрировал бы способность маленького вертолета летать с несколько более высокой скоростью вращения несущего винта — 2700 оборотов в минуту  вместо обычных 2537. Команда миссии вносит эту корректировку, чтобы иметь дело с марсианской атмосферой, которая немного истончается по мере смены сезонов на дне кратера Джезеро. 

Специалисты обнаружили аномалию в двух небольших сервомоторах управления полетом во время автоматической предполетной проверки и отменили полет. Инженеры пытаются определить причину аномалии. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые запечатлели гигантскую "медузу" в космосе. Астрономам удалось получить снимок благодаря космическому аппарату Galaxy Evolution Explorer. Отмечается, что объект ярко светится ультрафиолетовым синим цветом и находится на расстоянии более тысячи  световых лет от Земли. Он остался после мощного звёздного взрыва. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что специалисты показали планетарную туманность, которая находится далеко от нашей планеты. Она представляет собой заключительный этап эволюции звезды, которая похожа на наше светило. Ученые предполагают, что такое будущее ожидает нашу звезду. 






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Источник: https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-flight-14-abort
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