Ученые запечатлели опасный танец двух галактик (ФОТО)



















Космический телескоп запечатлел удивительные галактики. Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории NASA/ESA Hubble.

Arp 91. Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton Acknowledgement: J. Schmidt

На снимке можно увидеть две взаимодействующие галактики. Как отмечают ученые, эти системы настолько сильно взаимосвязаны, что даже получили общее название - Arp 91.

Галактики расположены на расстоянии более ста миллионов световых лет от нашей планеты. Кроме общего названия, каждый из объектов имеет собственное имя.

Нижняя галактика, которая на этом изображении выглядит как яркое пятно, известна как NGC 5953; а яйцевидная галактика вверху справа — NGC 5954.

На самом деле обе эти галактики являются спиральными, но их формы выглядят разными, так как они по-разному ориентированы относительно нас. Arp 91 является особо ярким примером галактического взаимодействия. NGC 5954 явно тянется к NGC 5953. Первая галактика вытягивает один из своих рукавов вниз по направлению второй.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Hubble показал рождение звезды в нашей галактике. На снимке запечатлена окутанная газом и пылью звезда. В этот момент она выбрасывает в космическое пространство сверхгорячие материалы. Благодаря оборудованию космической обсерватории, которое может вести наблюдение в инфракрасном свете, ученые смогли получить чёткое и красочное изображение объекта. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили экзопланету, которая вращается вокруг трех звезд одновременно. Исследователи получили доказательства существования данного небесного тела благодаря моделированию. Они хотели понять причину смещения колец в системе GW Orionis. Планета находится на расстоянии более тысячи световых лет от нас. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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