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Ученые обнаружили первую планету с тремя солнцами

В системе GW Orionis с тремя светилами может существовать планета

сегодня, 13:30
Автор:

Денис Подставной

Ученые нашли доказательства существование планеты, которая обращается вокруг трех звезд. Об этом сообщает издание IFLS.

Ученые обнаружили первую планету с тремя солнцами

GW Orionis глазами художника. Фото Focus

Астрономы получили доказательства того, что в системе GW Orionis с тремя светилами может существовать планета. Сообщается, что данная система находится в созвездии Ориона на расстоянии 1300 световых лет от нас. 

GW Orionis состоит из двух вращающихся вокруг друг друга звёзд, а также одной которая обращается вокруг их двоих. Третья звезда делает полный оборот вокруг своих "соседей" за более, чем одиннадцать лет. 

Данная система давно известна ученым из-за наличия большого протопланетного диска, который состоит из трех смещенных колец. Астрономы хотели лучше понять причину смещения колец с помощью моделирования. Как оказалось, их смещение не могло быть вызвано вращением только лишь трех звезд.

Было выдвинуто предположение, что данное явление вызвано существованием одной или нескольких массивных планет. 

Как отметили исследователи, если в системе GW Orionis действительно существует планета, её будет нелегко обнаружить с помощью технологий, которые имеются у человечества на данный момент. 

В случае обнаружения нового небесного тела в тройной системе, оно станет первой известной планетой, вращающейся вокруг трех звезд одновременно.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые интерпретировали данные из изображений, представляя их в звуке. Озвучивание центра нашей галактики объединяет данные полученных от нескольких космических телескопов американского ведомства NASA. Звезды и компактные объекты преобразуются в отдельные ноты, в то время как расширенные облака газа и пыли создают развивающийся гул.

Также "Комментарии" информировали о том, что NASA запечатлело свой "уснувший" марсоход с орбиты красной планеты. В это время робот бездействует из-за того, что сейчас Земля и Марс находятся по разные стороны от нашей звезды. 


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Источник: https://www.iflscience.com/space/this-may-be-the-first-planet-ever-found-orbiting-three-stars-at-once/
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