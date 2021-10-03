logo
Русский Українська

BTC/USD

48965.71

ETH/USD

3474.35

LTC/USD

174.30

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости IT космос Фото с марсианской орбиты: NASA запечатлело своего "уснувшего" робота (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Фото с марсианской орбиты: NASA запечатлело своего "уснувшего" робота (ФОТО)

В этом году большинство миссий перестали посылать команды с 2 октября по 16 октября

сегодня, 20:20
Автор:

Денис Подставной

Фото с марсианской орбиты: NASA запечатлело своего "уснувшего" робота (ФОТО)

Perseverance. Фото: NASA

Космический аппарат запечатлел марсоход с орбиты красной планеты. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Фотография была сделана с помощью оборудования, которое установлено на борту орбитальной многофункциональной автоматической межпланетной станции американского ведомства NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter. 

На снимке можно увидеть шестиколесный ровер Perseverance с высоты нескольких сотен километров. Отмечается, что на данный момент он находится в состоянии бездействия в  районе Южная Сеита марсианского кратера Езеро.

Робот бездействует из-за того, что в это время Земля и Марс находятся по разные стороны от нашего светила.  Этот период, называемый солнечным соединением Марса, происходит каждые два года. В этом году большинство миссий перестали посылать команды с 2 октября по 16 октября.

Фото с марсианской орбиты: NASA запечатлело своего ”уснувшего” робота (ФОТО) - фото 2

Фото: ScienceAlert

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, к Земле приближается потенциально опасный астероиднебесное тело под названием 1998 SD9 пролетит рядом с Землей уже шестого октября. Специалисты рассказали, что его приблизительные размеры составляют 44-100 метров в ширину. В момент максимального сближения с нашей планетой космический камень будет находиться на расстоянии двух с половиной миллионов километров от нас.

Также "Комментарии" информировали о том, что ученые интерпретировали данные из изображений Млечного Пути, представляя их в звукеЗвезды и компактные источники преобразуются в отдельные ноты. Увеличение силы звука происходит в том месте, где находится сверхмассивная черная дыра объемом четыре миллиона солнечных масс.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/perseverance-looks-so-tiny-in-this-satellite-photo-of-mars
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ