Фото с марсианской орбиты: NASA запечатлело своего "уснувшего" робота (ФОТО)

Perseverance. Фото: NASA

Космический аппарат запечатлел марсоход с орбиты красной планеты. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Фотография была сделана с помощью оборудования, которое установлено на борту орбитальной многофункциональной автоматической межпланетной станции американского ведомства NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter.

На снимке можно увидеть шестиколесный ровер Perseverance с высоты нескольких сотен километров. Отмечается, что на данный момент он находится в состоянии бездействия в районе Южная Сеита марсианского кратера Езеро.

Робот бездействует из-за того, что в это время Земля и Марс находятся по разные стороны от нашего светила. Этот период, называемый солнечным соединением Марса, происходит каждые два года. В этом году большинство миссий перестали посылать команды с 2 октября по 16 октября.





Фото: ScienceAlert

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, к Земле приближается потенциально опасный астероид. небесное тело под названием 1998 SD9 пролетит рядом с Землей уже шестого октября. Специалисты рассказали, что его приблизительные размеры составляют 44-100 метров в ширину. В момент максимального сближения с нашей планетой космический камень будет находиться на расстоянии двух с половиной миллионов километров от нас.

Также "Комментарии" информировали о том, что ученые интерпретировали данные из изображений Млечного Пути, представляя их в звуке. Звезды и компактные источники преобразуются в отдельные ноты. Увеличение силы звука происходит в том месте, где находится сверхмассивная черная дыра объемом четыре миллиона солнечных масс.

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