Ученые дали "голос" нашей галактике: как она звучит (ВИДЕО)

Ученые интерпретировали данные из изображений, представляя их в звуке. Снимок был опубликован на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Ученые создали мелодию Млечного пути. Фото: Astro News

Это озвучивание центра Млечного Пути объединяет данные космических телескопов Hubble, Spitzer и Chandra. Свет от объектов, расположенных ближе к верху изображения, становится выше, а интенсивность света регулирует громкость. Звезды и компактные источники преобразуются в отдельные ноты, в то время как расширенные облака газа и пыли создают развивающийся гул.

Ученые отметили, что увеличение силы звука происходит в правом нижнем углу изображения — это то место, где находится сверхмассивная черная дыра объемом четыре миллиона солнечных масс и в центре галактики, где облака газа и пыли самые яркие.

после захода солнца или перед рассветом. Шлейф выхлопных газов ракеты освещается лучами солнца из-за горизонта.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что фотограф запечатлел удивительное атмосферное явление , которое образовалось после взлёта космической ракеты компании SpaceX. Его называют космической медузой. Явление возникает, когда космический аппарат совершает взлёт сразу

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что зонд Европейского космического агентства прислал на Землю первые фотографии ближайшей к нашему светилу планеты. Во время создания снимка аппарат находился на расстоянии более двух километров от объекта. Ученые рассказали, что новые снимки ожидаются уже в ближайшее время. Миссия прибудет на орбиту планеты к концу 2025 года. Зонды будут передавать данные о поверхности и внутреннем строении Меркурия.

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