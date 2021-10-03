Ученые дали "голос" нашей галактике: как она звучит (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Ученые интерпретировали данные из изображений, представляя их в звуке. Снимок был опубликован на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.
Ученые создали мелодию Млечного пути. Фото: Astro News
Это озвучивание центра Млечного Пути объединяет данные космических телескопов Hubble, Spitzer и Chandra. Свет от объектов, расположенных ближе к верху изображения, становится выше, а интенсивность света регулирует громкость. Звезды и компактные источники преобразуются в отдельные ноты, в то время как расширенные облака газа и пыли создают развивающийся гул.
Ученые отметили, что увеличение силы звука происходит в правом нижнем углу изображения — это то место, где находится сверхмассивная черная дыра объемом четыре миллиона солнечных масс и в центре галактики, где облака газа и пыли самые яркие.
Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что фотограф запечатлел удивительное атмосферное явление, которое образовалось после взлёта космической ракеты компании SpaceX. Его называют космической медузой. Явление возникает, когда космический аппарат совершает взлёт сразу после захода солнца или перед рассветом. Шлейф выхлопных газов ракеты освещается лучами солнца из-за горизонта.
Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что зонд Европейского космического агентства прислал на Землю первые фотографии ближайшей к нашему светилу планеты. Во время создания снимка аппарат находился на расстоянии более двух километров от объекта. Ученые рассказали, что новые снимки ожидаются уже в ближайшее время. Миссия прибудет на орбиту планеты к концу 2025 года. Зонды будут передавать данные о поверхности и внутреннем строении Меркурия.
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