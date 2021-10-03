К Земле приближается потенциально опасный астероид: что известно

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Денис Подставной
Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о приближении к нашей планете астероида. Об этом сообщает издание express.co.uk.
К Земле приближается астероид 2010 RJ53. Фото из открытых источников
Как стало известно, небесное тело под названием 1998 SD9 пролетит рядом с Землей уже шестого октября. Специалисты рассказали, что его приблизительные размеры составляют 44-100 метров в ширину.
В момент максимального сближения с нашей планетой космический камень будет находиться на расстоянии двух с половиной миллионов километров от нас.
Для справки: это расстояние превышает расстояние от Земли до Луны более, чем в шесть раз.
Тем не менее астероид, как и все космические объекты, что приближаются к нашей планете на расстояние ближе чем семь с половиной миллионов километров считаются потенциально опасными.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые дали "голос" нашей галактике. Специалисты интерпретировали данные из изображений, представляя их в звуке. Озвучивание центра Млечного Пути объединяет данные космических телескопов Hubble, Spitzer и Chandra. Увеличение силы звука происходит в правом нижнем углу изображения — это то место, где находится сверхмассивная черная дыра объемом четыре миллиона солнечных масс.
Также "Комментарии" информировали о том, что зонд ESA прислал первые фото планеты Меркурий. В момент создания снимков космический аппарат находился на расстоянии 2420 километров от данного небесного тела. На изображении можно увидеть фрагмент северного полушария планеты с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.
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