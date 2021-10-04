Hubble показал рождение звезды в нашей галактике: как она выглядит (ФОТО)

Ученые запечатлели рождение новой звезды. Снимок был опубликован на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Instagram.

Hubble запечатлел рождение звезды. Фото из открытых источников

Данные были получены благодаря космической обсерватории Hubble. Телескоп сфотографировал рождение звезды окутанной плащом из пыли и газа. Небесное тело выбросило в окружающую среду сверхгорячие материалы.

Эта звезда находится не в далекой-далекой галактике, а прямо внутри нашего Млечного Пути. Hubble наблюдал это событие в инфракрасном свете, что позволило ему заглянуть сквозь газ и пыль, окружающие формирующуюся звезду, и получить четкое и красочное изображение.

Ученые отметили, что такие молодые звезды будут идеальными целями для нашего будущего космического телескопа NASA James Webb. Он будет иметь еще большую длину волны инфракрасного излучения, чтобы заглядывать глубже во Вселенную и фиксировать образование галактик.





Фото: NASA

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые получили доказательства существования первой планеты, которая вращается сразу вокруг нескольких светил. Она может находиться в системе GW Orionis, что в созвездии Ориона. Астрономы уже давно наблюдают за ней, так как она имеет большой планетарный диск из смещенных колец.

Также "Комментарии" сообщали о том, что космический аппарат Европейского космического агентства прислал первые фотографии ближайшей к нашей звезде планеты. В момент создания изображения зонд находился в нескольких тысячах километров от поверхности объекта. Ученые запечатлели часть северного полушария планеты.

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