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Астроном-любитель запечатлел удивительные потоки пыли в космосе (ФОТО)

поле Ориона находится на расстоянии около 1600 световых лет от нас

сегодня, 17:40
Автор:

Денис Подставной

Астроном-любитель запечатлел удивительный объект в космосе. Изображение было опубликовано на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Астроном-любитель запечатлел удивительные потоки пыли в космосе (ФОТО)

Туманность Ориона. Фото: ESO

На снимке запечатлена туманность M43, которая находится в созвездии Ориона. Туманность является областью звездообразования, в которой видны замысловатые потоки темной пыли, хотя на самом деле она состоит в основном из светящегося газообразного водорода.

Ученые рассказали, о том что все поле Ориона находится на расстоянии около 1600 световых лет от нас. Непрозрачная для видимого света живописная темная пыль создается во внешней атмосфере массивных холодных звезд и выбрасывается сильными ветрами протонов и электронов.

Отмечается, что M43, является часто изображаемым, но редко упоминаемым соседом более известной M42, часть которого видна вверху справа. Она включает в себя множество ярких звезд из звездного скопления Трапеции.

Астроном-любитель запечатлел удивительные потоки пыли в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что космический корабль SpaceX создал красочное шоу на орбите Земли. Фотография была сделана, когда корабль снабжения SpaceX Cargo Dragon отступал от обращенного вперед международного стыковочного адаптера МКС. Огни маяка Cargo Dragon и шлейф от одного из его двигателей во время вылета, горели и создавали красочное шоу.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ученые с помощью космического телескопа Hubble запечатлели далекую удивительную галактику. Она находится в созвездии Павлин на расстоянии более 180 миллионов световых лет от Земли. Внутри неё находится много молодых звёзд. 


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Источник: https://apod.nasa.gov/apod/ap211006.html
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