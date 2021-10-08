В NASA показали перец, который вырос в космосе

В космосе вырос перец и дал урожай, фото Megan McArthur

Растения в космосе дали первый урожай. Работники Международной космической станции проводили эксперимент и выращивали саженцы перца чили в установке для растений Advanced Plant Habitat. Об этом сообщают в пресс-службе NASA.

Цветы перца опыляли с помощью циркуляции воздуха и вручную. На растениях уже появилась завязь — несколько стручков перца. Пока только известно, что в космосе перец дает меньший урожай, чем на планете Земля. Причины пока что не установлены, часть урожая будет направлена на Землю для лабораторных исследований овощей.

Эксперимент с перцем имеет и практическое значение для работников миссий, которые смогут употреблять свежие овощи, пока находятся в космосе. Перцы еще только начали расти и не созрели, поэтому какие они на вкус неизвестно. Также работники станции будут фиксировать сколько времени надо, чтобы овощ созрел в условиях микрогравитации. В сообщении говорится, что перец может дать два урожая, на которые рассчитывают астронавты.



Как сообщал портал "Комментарии", NASA показало планету похожую на Юпитер, одиноко блуждает в космосе. М исливци за экзопланетами нашли тысячи планет, большинство из которых обращаются близко к своим звездам, но было обнаружено относительно немного инопланетных миров, свободно плавают по галактике как так называемые планеты-изгои, не привязанные к какой-либо звезды.

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