NASA готовится сбить астероид: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует атаковать астероид. Об этом сообщает издание The Washington Post.

NASA отправит зонд к астероиду. Фото: esa.int

Целью атаки является изменение траектории полета небесного тела. Для этого к потенциально опасному астероиду отправят специальный зонд под названием DART, который должен будет врезаться в него на скорости около 25 тысяч километров в час.

Таким образом специалисты протестируют защиту нашей планеты от столкновения с такими космическими камнями.

Запуск космической ракеты производства компании SpaceX Falcon 9 с зондом на борту намечен на ноябрь этого года. Он состоится с базы Космических сил Ванденберг, что в американском штате Калифорния.

После того как аппарат достигнет двойного астероида Дидим-Диморф он столкнется с меньшим из них - Диморфом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали далекие галактики, которые запечатлела космическая обсерватория под названием Hubble. Объекты находятся на расстоянии семи миллиардов световых лет от нашей планеты. Астрономы рассказали, что огромная гравитация скопления галактик искажает свет от далекой галактики позади него, что создает множественные изображения.

Также "Комментарии" информировали о том, что NASA показало, одинокую планету, которая дрейфует в космическом пространстве. Отмечается, что таких инопланетных миров было обнаружено относительно немного. Однако, многие астрономы считают, что во Вселенной таких планет больше, чем мы думаем. Астрономы планируют и в будущем заниматься поиском таких объектов.

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