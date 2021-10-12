Ученые показали галактику, в которой дует суперветер: как она выглядит (ФОТО)

Космический телескоп американского ведомства NASA и европейского агентства ESA запечатлел величественную галактику. Снимок был опубликован на официальном сайте обсерватории.

Hubble. Фото из открытых источников

На опубликованном изображении можно увидеть галактику под названием NGC 4666. Объект находится в созвездии Девы на расстоянии около 80 миллионов световых лет от нашей планеты.

Как рассказали ученые, в данный момент эта система переживает особенно интенсивный период звездообразования. Считается, что вспышка звездообразования NGC 4666 связана с гравитационным взаимодействием с ее непокорными соседями, включая галактику NGC 4668 и карликовую галактику.

Отмечается, что вспышка звездообразования NGC 4666 вызывает необычную форму экстремальной галактической погоды, известную как суперветер. Он является гигантским переносом газа из яркого центрального сердца галактики в космос.

Суперветер является результатом порывов ветра от массивных звезд с коротким периодом жизни, которые образовались во время вспышки звездообразования галактики, а также взрывов сверхновых звезд.





Фото: ESA/Hubble & NASA, O. Graur Acknowledgement: L. Shatz

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые опубликовали фотографию, на которой можно увидеть молодую звезду. Благодаря оборудованию космического аппарата Hubble специалистам удалось зафиксировать быстрые изменения вокруг данного объекта. За относительно короткий промежуток времени туманную полосу заменила собой веерообразная туманность.

Также "Комментарии" информировали о том, что астроном Европейского космического агентства запечатлил столицу Украины с борта Международной космической станции. На фотографии также можно увидеть реку Днепр. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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