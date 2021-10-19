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Ученые показали, как выглядят удивительные нити, которыми "сшита" наша галактика (ФОТО)

Длинна энергетических нитей достигает 20 световых лет

сегодня, 12:26
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит центр нашей галактики. Изображение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Ученые показали, как выглядят удивительные нити, которыми "сшита" наша галактика (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Фотография была получена с помощью двух телескопов: орбитальной обсерватории NASA Chandra и радиотелескопа MeerKAT. Ученые рассказали, что оранжевые, зеленые, синие и пурпурные области этого изображения соответствуют разным уровням энергии рентгеновского излучения, причем радиоволны показаны сиреневым и серым цветом.

Объединение наблюдений по всему электромагнитному спектру показывает наличие переплетенных энергетических нитей длиной до 20 световых лет, которые, как предполагается, удерживаются вместе тонкими полосками магнитных полей.

Отмечается, что изучение этих вопросов может помочь астрономам изучить космическую погоду, такую как солнечный ветер, который дует через нашу солнечную систему, и лучше понять космический гобелен ядра Млечного Пути. 

Ученые показали, как выглядят удивительные нити, которыми ”сшита” наша галактика (ФОТО) - фото 2

Фото: X-ray: NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang; Radio: NRF/SARAO/MeerKAT

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали, как выглядят наши соседи в космосе. На фотографии запечатлели галактику Андромеды, которая является самой большой в "Местной группе". В ней можно увидеть миллионы сияющих звезд разного цвета. 

Также "Комментарии" информировали о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит разрушительное, но чарующее явление в космосе. Данным объектом является остаток после взрыва массивной звезды. Светило извергло свои газовые слои в и без того турбулентную область.


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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