NASA показало разрушительное, но чарующее явление в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

Астрономы запечатлели остаток сверхновой звезды в космосе. Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Фото из открытых источников

Ученые рассказали, что данное изображение им удалось получить благодаря космическому телескопу Hubble. На нём можно увидеть объект под названием N 63A. Он представляет собой остатки массивной звезды, которая взорвалась, извергнув свои газовые слои в и без того турбулентную область.

Остаток сверхновой является частью области звездообразования в Большом Магеллановом Облаке, что расположено в 160 тысячах световых лет от нашей галактики.

Долгое время считалось, что остатки сверхновых вызывают эпизоды звездообразования, когда их расширяющаяся волна сталкивается с близлежащим газом. N 63A все еще молодой и его безжалостные толчки разрушают окружающие газовые облака, а не заставляют их коллапсировать и образовывать звезды.

Фото: NASA/ESA/HEIC and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском ведомстве NASA показали, как выглядит космическое "облако". Эта карликовая галактика расположена на расстоянии более 200 тысяч световых лет от нас. На опубликованной фотографии можно заметить центр звёздного скопления. В нём содержатся десятки горячих голубых звёзд, которые имеют большую массу.

Также "Комментарии" информировали о том, что к нашей планете на огромной скорости мчит космический камень, размеры которого превышают 100 метров. Он максимально сблизится с Землей уже на следующей неделе.

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