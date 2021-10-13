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К Земле на большой скорости мчит астероид: что известно

Следующая встреча с данным небесным телом состоится в 2042 году

сегодня, 18:07
Автор:

Денис Подставной

К нашей планете на огромной скорости мчит астероид. Об этом сообщает Ин-Спейс. 

К Земле на большой скорости мчит астероид: что известно

Астероид приближается к Земле. Фото из открытых источников

Как стало известно, к Земле приближается небесное тело под названием 1996 VB3, которое относится к группе Аполлона. По расчетам астрономов, его размер составляет 101-226 метров. 

Космический камень приблизится уже 20 октября. В момент максимального сближения между ним и нашей планетой будет находиться расстояние в 3,36 миллиона километров. 

Для справкиэто расстояние превышает расстояние до нашего единственного естественного спутника Луны более, чем в восемь раз. 

Астероид промчится мимо нас на скорости 15 километров в секунду. 

Отмечается, что следующая встреча с данным небесным телом состоится лишь в 2042 году. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство НАСА показало, как выглядит космическое "облако". Ученые объяснили, что объект является карликовой галактикой. Она находится на расстоянии более двухсот тысяч световых лет от нас. На опубликованном изображении можно заметить центр яркого звёздного скопления, что содержит десятки массивных голубых звёзд. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что над канадской провинцией заметили яркое полярное сияние. Очевидцы успели запечатлеть удивительное атмосферное явление. Отмечается, что в этом время полярное сияние могли также наблюдать жители Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Столь яркое свечение образовалось из-за солнечной бури, что произошла накануне. Подробно об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://in-space.ru/asteroid/?n=1996-VB3
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