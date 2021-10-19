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Hubble запечатлел одновременно шесть галактик (ФОТО)

Группа галактик названа в честь астронома Карла Сейферта

сегодня, 14:33
Автор:

Денис Подставной

Ученые запечатлели группу галактик в космосе. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Hubble запечатлел одновременно шесть галактик (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Астрономам удалось получить данный снимок благодаря телескопу Hubble. На нём запечатлена группа галактик под названием секстет Сейферта. 

Сообщается, что на первый взгляд, секстет Сейферта выглядит как шесть галактик, тесно сгруппированных вместе. Однако небольшая спиральная галактика (справа от центра) находится намного дальше, чем другие, а яркий сгусток справа внизу — это материал, оторванный от одной из других галактик.

Астрономы назвали группу в честь астронома Карла Сейферта, который обнаружил скопление в конце 1940-х годов.

Hubble запечатлел одновременно шесть галактик (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, J. English (U. Manitoba), S. Hunsberger, S. Zonak, J. Charlton, S. Gallagher (PSU), and L. Frattare (STScI)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что астрономы наблюдают за чрезвычайно опасным объектом в соседней галактике. Он имеет массу, которая превышает массу нашего светила в миллионы раз. Объектом является сверхмассивная чёрная дыра в галактике Андромеды. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали, как выглядят удивительные нити, которыми "сшита" наша галактика. Благодаря наблюдению по всему электромагнитному спектру можно увидеть энергетических нити длиной до 20 световых лет. Предположительно они удерживаются вместе тонкими полосками магнитных полей. Их исследование должно помочь ученым изучить космическую погоду. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CVLHHihMRBk/
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