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Путешествие длинной в 12-лет: NASA показало, как выглядел запуск зонда "Люси" (ФОТО)

"Люси" является первым космическим кораблем, который когда-либо изучал троянские астероиды

сегодня, 19:35
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядел запуск космической ракеты с межпланетной станцией под названием Lucy. Фотографии были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Путешествие длинной в 12-лет: NASA показало, как выглядел запуск зонда "Люси" (ФОТО)

Запуск миссии "Люси". Фото: NASA/Bill Ingalls

Космическая ракета Atlas V успешно стартовала в 5:34 утра по восточному времени, начав 12-летнее путешествие аппарата "Люси" к троянским астероидам. Они являются древним космическим камням, которые находятся на одной орбите с Юпитером вокруг нашего светила. 

Путешествие длинной в 12-лет: NASA показало, как выглядел запуск зонда ”Люси” (ФОТО) - фото 2

Ракета, запущенная с космической станции на мысе Канаверал во Флориде, несет первый космический корабль, который когда-либо изучал троянские астероиды, что считаются капсулами времени с момента зарождения нашей Солнечной системы. 

Вскоре после запуска космический корабль "Люси" отделился от разгонного блока "Центавр", чтобы впервые начать беспрепятственный полет.

Путешествие длинной в 12-лет: NASA показало, как выглядел запуск зонда ”Люси” (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA/Bill Ingalls

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что марсоход американского ведомства NASA Perseverance записал звуки на Марсе. Отмечается, что некоторые из записей рассказывают ученым об изменениях в атмосфере красной планеты. Кроме того, используя микрофоны специалисты проверяли прочность колес аппарата, а также отслеживали технические неполадки.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что космический телескоп Hubble запечатлел одновременно шесть далеких галактиксекстет Сейферта выглядит как шесть галактик, тесно сгруппированных вместе, однако на самом деле это не так.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CVF9d5OlMHP/
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