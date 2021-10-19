Путешествие длинной в 12-лет: NASA показало, как выглядел запуск зонда "Люси" (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядел запуск космической ракеты с межпланетной станцией под названием Lucy. Фотографии были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Запуск миссии "Люси". Фото: NASA/Bill Ingalls

Космическая ракета Atlas V успешно стартовала в 5:34 утра по восточному времени, начав 12-летнее путешествие аппарата "Люси" к троянским астероидам. Они являются древним космическим камням, которые находятся на одной орбите с Юпитером вокруг нашего светила.





Ракета, запущенная с космической станции на мысе Канаверал во Флориде, несет первый космический корабль, который когда-либо изучал троянские астероиды, что считаются капсулами времени с момента зарождения нашей Солнечной системы.

Вскоре после запуска космический корабль "Люси" отделился от разгонного блока "Центавр", чтобы впервые начать беспрепятственный полет.





Фото: NASA/Bill Ingalls

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что марсоход американского ведомства NASA Perseverance записал звуки на Марсе. Отмечается, что некоторые из записей рассказывают ученым об изменениях в атмосфере красной планеты. Кроме того, используя микрофоны специалисты проверяли прочность колес аппарата, а также отслеживали технические неполадки.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что космический телескоп Hubble запечатлел одновременно шесть далеких галактик. секстет Сейферта выглядит как шесть галактик, тесно сгруппированных вместе, однако на самом деле это не так.

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