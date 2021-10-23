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NASA показало удивительный космический объект: как выглядит Кольцо Эйнштейна (ФОТО)

Галактика находится на расстоянии более девяти миллиардов световых лет от нас

сегодня, 11:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали удивительный космический объект. Фотография была опубликована на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA показало удивительный космический объект: как выглядит Кольцо Эйнштейна (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников.

Как рассказали ученые, данные для создания изображения были получены благодаря космической обсерватории. Запечатленная  удаленная галактика сильно увеличена и искажена из-за гравитационного искривления пространства.

После его публикации астрономы использовали снимок, чтобы измерить расстояние до галактики в 9,4 миллиарда световых лет. Таким образом, галактика находится на пике звездообразования в космической эволюции.

Данное оптическое явление в дальнем космосе, получило название "кольцо Эйнштейна". Отмечается, что снимок является примером одного из самых больших и почти полных колец Эйнштейна, которые когда-либо видели.

NASA показало удивительный космический объект: как выглядит Кольцо Эйнштейна (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, S. Jha; Acknowledgment: L. Shatz

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск показал, как выглядел первый запуск вакуумного двигателя Raptor для корабля Starship. Сообщается, что всего на космическом корабле, который предназначен для доставки человека на красную планету установят шесть двигателей: три вакуумных и три атмосферных. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что ученые наблюдали за взрывом внутри космической "бабочки". Этот объект находится в десятках миллионов световых лет от нашей планеты. С помощью космического телескопа, ученые получили представление о том, что происходило вокруг светила в  последние годы её жизни. 



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Источник: https://www.nasa.gov/
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