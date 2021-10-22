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Главная Новости IT космос Илон Маск показал, как выглядел первый запуск вакуумного двигателя Raptor для корабля Starship (ВИДЕО)
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Илон Маск показал, как выглядел первый запуск вакуумного двигателя Raptor для корабля Starship (ВИДЕО)

Корабль предназначается для доставки человека на Луну или Марс

сегодня, 16:12
Автор:

Денис Подставной
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Американская частная компания SpaceX провела испытания своего двигателя Raptor. Видео показал у себя на официальной странице в социальной сети Twitter основатель компании Илон Маск. 

Илон Маск показал, как выглядел первый запуск вакуумного двигателя Raptor для корабля Starship (ВИДЕО)

Starship. Фото: скриншот из видео

Известный предприниматель Илон Маск сделал у себя на странице репост видео компании SpaceX, на котором запечатлен запуск двигателя Raptor. 

Компания продолжает проводить испытания своего прототипа космического корабля под названием Starship. Эти пилотируемые космические аппараты предназначены для доставки людей на Марс и Луну. 

Сперва были успешно произведены огневые испытания вакуумного двигателя Raptor — он оптимизирован для работы в космосе, а спустя час были запущены два установленных, на данный момент, атмосферных двигателя. 

Для справки: всего на космическом корабле установят шесть двигателей: три вакуумных и столько же атмосферных. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ученые увидели мощный взрыв, наблюдая за "бабочкой" в космосе. Космический объект находится на расстоянии 60 миллионов световых лет от нашей планеты. Полученные данные смогут помочь астрономам лучше понять, что происходило со звездой прямо перед её уничтожением. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что на испанском острове Пальма спасли собак, которые оказались окружены лавой. Животные укрылись в бассейне дома. Им на протяжении долгого времени доставляли еду по воздуху. На днях компания, которая занимается дронами запланировала спасение животных по воздуху, однако её опередили зоозащитники. Оператор дрона отправился к дому и убедился, что собаки спасены. 


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Источник: https://www.unian.net/science/dvigatel-raptor-marsianskogo-korablya-maska-vpervye-zapustili-video-novosti-11585053.html
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