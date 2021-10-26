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Ученые с помощью космического телескопа Hubble запечатлели удивительную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Система проявляет высокую скорость звездообразования в околоядерной области

сегодня, 11:49
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы с помощью нового оборудования запечатлели галактику в созвездии Льва. Изображение было опубликовано на официальном сайте космической обсерватории американского ведомства NASA и европейского агенства ESA Hubble. 

Ученые с помощью космического телескопа Hubble запечатлели удивительную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Как рассказали ученые на снимке запечатлена яркая спиральная галактика под названием NGC 2903. Это изображение было получено с помощью усовершенствованной камеры для исследований ACS, а также широкоугольной камеры WFC3. Они были установлены на телескопе Hubble в 2002 и 2009 годах.

Отмечается, что обсерватория наблюдала за данным космическим объектом и ранее. В 2001 году проводились исследования, когда ни ACS, ни WFC3 еще не были установлены.

Новая фотография может похвастаться более высоким разрешением, а это означает, что NGC 2903 более детализирован, чем изображение 2001 года.

NGC 2903 является спиральной галактикой с перемычкой. Она находится в созвездии Льва и проявляет высокую скорость звездообразования в околоядерной области. Известно, что в галактике был обнаружен ультраяркий рентгеновский источник. 

Ученые с помощью космического телескопа Hubble запечатлели удивительную галактику: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, L. Ho, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ученые из NASA показали, как выглядит разрушительный "танец" двух галактик. Объекты находятся на расстоянии  нескольких сотен миллионов световых лет от нашей планеты. В ведомстве рассказали, что в итоге меньшая галактика будет либо выброшена в космос, либо поглощена своим крупным соседом. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что астрономы сделали фотографию оптического явления под названием Кольцо ЭйнштйнаЗапечатленный  удаленный космический объект сильно увеличен и искажен из-за искривления пространства.


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2143a/
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