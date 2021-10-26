В работе космического телескопа NASA Hubble произошел сбой: что известно

Космическая обсерватория ESA/NASA Hubble была переведена в безопасный режим. Об этом сообщается на официальной странице телескопа в социальной сети Twitter.

Hubble. Фото из открытых источников

Согласно информации представителей команды Hubble вчера, 25 октября научные инструменты аппарата были переведены в безопасный режим. Это произошло из-за проблем с синхронизацией с внутренними коммуникациями космического корабля.

В связи с неполадками научные наблюдения будут приостановлены. Группа инженеров устанавливает причину произошедшего.

Отмечается, что инструменты обсерватории остаются в хорошем состоянии.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что несколько месяцев назад специалисты американского ведомства NASA на протяжении нескольких недель не могли починить свой космический телескоп Hubble. Для того, чтобы восстановить работу космического аппарата, инженерам понадобилось включить резервный блок питания, запустить другой компьютер, а затем переключить на него интерфейсы инструментов и загрузить на него полетное задание. После того как ученые убедились в работоспособности оборудования, была осуществлена первоначальная калибровка.

Также портал "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили и показали очень молодую планету. Объект имеет размеры превышающие размеры Юпитера в несколько раз. Экзопланета находится на расстоянии более 400 световых лет от нашего дома. Астрономы рассказали, что инопланетный мир настолько молод, что вероятно, горячий как лава. Это происходит благодаря энергии, выделяющейся во время его образования.

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