logo

BTC/USD

62029.09

ETH/USD

4164.72

LTC/USD

191.90

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости IT космос В работе космического телескопа NASA Hubble произошел сбой: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В работе космического телескопа NASA Hubble произошел сбой: что известно

Группа инженеров устанавливает причину произошедшего

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Космическая обсерватория ESA/NASA Hubble была переведена в безопасный режим. Об этом сообщается на официальной странице телескопа в социальной сети Twitter. 

В работе космического телескопа NASA Hubble произошел сбой: что известно

Hubble. Фото из открытых источников

Согласно информации представителей команды Hubble вчера, 25 октября научные инструменты аппарата были переведены в безопасный режим. Это произошло из-за проблем с синхронизацией с внутренними коммуникациями космического корабля.

В связи с неполадками научные наблюдения будут приостановлены. Группа инженеров устанавливает причину произошедшего. 

Отмечается, что  инструменты обсерватории остаются в хорошем состоянии.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что несколько месяцев назад специалисты американского ведомства NASA на протяжении нескольких недель не могли починить свой космический телескоп HubbleДля того, чтобы восстановить работу космического аппарата, инженерам понадобилось включить резервный блок питания, запустить другой компьютер, а затем переключить на него интерфейсы инструментов и загрузить на него полетное задание. После того как ученые убедились в работоспособности оборудования, была осуществлена первоначальная калибровка. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили и показали очень молодую планету. Объект имеет размеры превышающие размеры Юпитера в несколько раз. Экзопланета находится на расстоянии более 400 световых лет от нашего дома. Астрономы рассказали, что инопланетный мир настолько молод, что вероятно, горячий как лава. Это происходит благодаря энергии, выделяющейся во время его образования.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/NASAHubble?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452755542796025868%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F175112-teleskop-hubble-perevedenij-u-bezpecnij-rezim-cerez-problemi-zi-zvazkom%2F
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!