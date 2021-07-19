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Главная Новости IT космос Впервые за месяц: оживший Hubble начинает наблюдение после поломки
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Впервые за месяц: оживший Hubble начинает наблюдение после поломки

В NASA ожидают, что телескоп прослужит еще много лет

сегодня, 11:41
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) возобновило работу телескопа Hubble. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Впервые за месяц: оживший Hubble начинает наблюдение после поломки

Hubble возвращается к работе. Фото из открытых источников

Для того чтобы восстановить работу космического аппарата, специалистам ведомства понадобилось включить резервный блок питания, запустить другой компьютер, а затем переключить на него интерфейсы инструментов и загрузить на него полетное задание. Всю эту работу провели дистанционно из наземного центра управления аппаратом Hubble. 

После того как в ведомстве убедились в работоспособности оборудования, нужно было перевести научные инструменты в рабочее состояние из безопасного режима, в который он вошел после сбоя 13 июня. Затем была осуществлена первоначальная калибровка. На всё это у инженеров ушло более 20 часов. 

В NASA ожидают, что космическая обсерватория прослужит еще долгое время и будет продолжать проводить новаторские наблюдения совместно с другими телескопами. 

Hubble начнет сбор научных данных впервые с 13 июня. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые с помощью данных полученных от космической обсерватории Hubble показали, как растёт планета. Данное небесное тело находится на расстоянии 370 световых лет от нашей планеты и вращается вокруг звезды, которую называют оранжевым карликом. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космический телескоп Hubble смог запечатлеть сразу несколько галактик. Они являются частью одного из крупнейших во Вселенной скопления галактик, которое называется Персей. Расстояние до этих систем от нашей планеты составляет около 350 миллионов световых лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope
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