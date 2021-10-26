Горячая, как лава: ученые обнаружили и показали очень молодую планету (ФОТО)

Ученые запечатлели молодую планету. Об этом сообщает издание Space.com.

Телескоп "Субару". Фото: focus.ua

На новом изображении показан один из самых молодых обнаруженных инопланетных миров, что дает ученым больше подсказок о том, как формируются планеты.

Недавно обнаруженная экзопланета, известная как 2M0437b, в несколько раз больше Юпитера и вращается вокруг звезды в 417 световых годах от Земли. Планете всего несколько миллионов лет, и она намного моложе планет нашей солнечной системы, сформировавшейся около 4,5 миллиардов лет назад.

Ученые рассказали, что 2M0437b настолько молода, что она, вероятно, горячая, как лава, благодаря энергии, выделяющейся во время её образования.

Объект был обнаружен с помощью телескопа Subaru, который сделал её потрясающее изображение, сияющей в отраженном свете своей звезды.

Фото: Subaru Telescope

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Япония запустила в космос новый космический аппарат. Спустя 28 минут полета спутник отделился от разгонного блока космической ракеты. Аппарат предназначается для использования в целях дополнения системы GPS. В Сети появились фотографии, на которых запечатлен запуск ракеты-носителя.

Также издание "Комментарии" писало о том, что астрономы из американского ведомства NASA с помощью космической обсерватории обнаружили планету за пределами нашей галактики . Её следы найдены в 28 миллионах километрах от нашей планеты. Отмечается, что доказательства её существования еще предстоит доказать. Ранее инопланетные миры удавалось обнаруживать только в Млечном Пути. Объект находится в галактике Водоворот.

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