Япония запустила ракету в космос: что на борту (ФОТО)

Япония запустила в космос новый космический аппарат. Об этом сообщает издание Space.com.

Запуск спутника. Фото: Twitter/MHI Launch Services

Как стало известно, вчера, 25 октября из Космического центра Танегасима в Японии стартовала ракета-носитель H-2A с новым навигационным спутником на борту.

Как рассказали специалисты компании Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается постройкой и эксплуатацией ракет H-2A, спустя 28 минут полета космический аппарат под названием QZS-R1 успешно отделился от разгонного блока ракеты.

Новый аппарат предназначается для использования в целях дополнения системы GPS. Он обеспечивает более высокую точность в стране. Спутник специально оптимизирован для горных и городских районов Японии.





Полет ракеты H-2A. Фото: MHI

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что украинский спутник получил свою орбиту и частоту. Благодаря этому Украина сможет осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот космического аппарат от возможных вредных радиопомех. Его вывод на орбиту Земли должен состояться уже в декабре этого года. Спутник отправится в космос на борту ракеты-носителя производства американской компании SpaceX. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что ученые американского ведомства NASA смогли обнаружить признаки существования планеты за пределами галактики Млечный Путь. Небесное тело было найдено в соседней системе, которую называют Водоворот. Если данные ученых подтвердятся, то расстояние до объекта от нашей планеты будет составлять около 28 миллионов световых лет.

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