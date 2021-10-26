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Япония запустила ракету в космос: что на борту (ФОТО)

Спустя 28 минут полета космический аппарат отделился от разгонного блока ракеты

сегодня, 14:50
Автор:

Денис Подставной
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Япония запустила в космос новый космический аппарат. Об этом сообщает издание Space.com.

Япония запустила ракету в космос: что на борту (ФОТО)

Запуск спутника. Фото: Twitter/MHI Launch Services

Как стало известно, вчера, 25 октября из Космического центра Танегасима в Японии стартовала ракета-носитель H-2A с новым навигационным спутником на борту. 

Как рассказали специалисты компании Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается постройкой и эксплуатацией ракет H-2A, спустя 28 минут полета космический аппарат под названием QZS-R1 успешно отделился от разгонного блока ракеты. 

Новый аппарат предназначается для использования в целях дополнения системы GPS. Он обеспечивает более высокую точность в стране. Спутник специально оптимизирован для горных и городских районов Японии. 

Япония запустила ракету в космос: что на борту (ФОТО) - фото 2

Полет ракеты H-2A. Фото: MHI

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что украинский спутник получил свою орбиту и частоту. Благодаря этому Украина сможет осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот космического аппарат от возможных вредных радиопомех. Его вывод на орбиту Земли должен состояться уже в декабре этого года. Спутник отправится в космос на борту ракеты-носителя производства американской компании SpaceX. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что ученые американского ведомства NASA смогли обнаружить признаки существования планеты за пределами галактики Млечный Путь. Небесное тело было найдено в соседней системе, которую называют Водоворот. Если данные ученых подтвердятся, то  расстояние до объекта от нашей планеты будет  составлять около 28 миллионов световых лет. 


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Источник: https://www.space.com/japan-launching-qzs-1r-navigation-satellite
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