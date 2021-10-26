Япония запустила ракету в космос: что на борту (ФОТО)

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Денис Подставной
Япония запустила в космос новый космический аппарат. Об этом сообщает издание Space.com.
Запуск спутника. Фото: Twitter/MHI Launch Services
Как стало известно, вчера, 25 октября из Космического центра Танегасима в Японии стартовала ракета-носитель H-2A с новым навигационным спутником на борту.
Как рассказали специалисты компании Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается постройкой и эксплуатацией ракет H-2A, спустя 28 минут полета космический аппарат под названием QZS-R1 успешно отделился от разгонного блока ракеты.
Новый аппарат предназначается для использования в целях дополнения системы GPS. Он обеспечивает более высокую точность в стране. Спутник специально оптимизирован для горных и городских районов Японии.
Полет ракеты H-2A. Фото: MHI
Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что украинский спутник получил свою орбиту и частоту. Благодаря этому Украина сможет осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот космического аппарат от возможных вредных радиопомех. Его вывод на орбиту Земли должен состояться уже в декабре этого года. Спутник отправится в космос на борту ракеты-носителя производства американской компании SpaceX. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Также издание "Комментарии" информировало о том, что ученые американского ведомства NASA смогли обнаружить признаки существования планеты за пределами галактики Млечный Путь. Небесное тело было найдено в соседней системе, которую называют Водоворот. Если данные ученых подтвердятся, то расстояние до объекта от нашей планеты будет составлять около 28 миллионов световых лет.
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