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Украинский спутник Сич-2-30 получил частоту и орбиту: когда запуск

Украинский спутник выведут на орбиту с помощью ракеты компании SpaceX

сегодня, 14:06
Автор:

Денис Подставной
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Украинский спутник получил собственную орбиту и частоту. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Украинский спутник Сич-2-30 получил частоту и орбиту: когда запуск

Украинский спутник получил частоту и орбиту. Фото: pixabay.com

Как стало известно, спутник Сич-2-30 получил от Международного союза электросвязи орбиту и частоту. Это необходимо для эксплуатации космического аппарата после его запуска. 

Благодаря получению собственной частоты Украина сможет осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот спутника от возможных вредных радиопомех.

Для справки: украинский спутник Сич-2-30 планируют вывести на орбиту нашей планеты с помощью космической ракеты американской компании SpaceX уже в декабре этого года. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что ученые американского ведомства NASA обнаружили первую планету за пределами нашей галактики. Её признаки были найдены в соседней галактике под названием водоворот. Если данные удастся подтвердить, то  расстояние до экзопланеты в галактике Водоворот будет составлять около 28 миллионов световых лет. Ранее планеты за пределами Солнечной системы удавалось находить только в нашей галактике. В ведомстве рассказали, что, для того чтобы проверить полученные астрономами данные и подтвердить открытие, нужны новые исследования и больше информации. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря новому оборудованию космической обсерватории Hubble астрономы сделали новую фотографию системы в созвездии Льва. Отмечается, что новое изображение получило более высокое разрешение по сравнению с теми снимками, что были сделаны два десятка лет назад. Это означает, что объект является более детализированным. 



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Источник: https://korrespondent.net/tech/space/4410029-ukraynskyi-sputnyk-poluchyl-sobstvennuui-chastotu-y-orbytu
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