NASA показало разрушительное столкновение двух галактик: как оно выглядит (ФОТО)

Ученые показали столкновение двух галактик. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото из открытых источников

Астрономы благодаря оборудованию космического телескопа смогли запечатлеть столкновение двух галактик под названием UGC 06471 и UGC 06472.

Эти системы находятся на расстоянии 145 миллионов световых лет от нашего дома. В пресс-службе обсерватории отметили, что подобные столкновения изменяют форму галактик по мере их слияния и в конечном итоге образуют более крупную галактику.





Фото: NASA, Rogier Windhorst (Arizona State University, Tempe, AZ), and the Hubble mid-UV team

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что вертолётный дрон американского ведомства NASA Ingenuity совершил новый полёт и прислал на Землю фото с Марса. Данный вылет уже стал 14 для винтокрылой машины. В нём робот продемонстрировал свою способность летать в летних погодных условиях красной планеты. Отмечается, что по мере того, как температура в кратере Джезеро становится выше, роторы Ingenuity должны вращаться быстрее. Во время нового задания аппарат сделал фотографию и прислал её на нашу планету.

Также "Комментарии" информировали о том, что американский ученый обнаружил на фотографиях, сделанных космическим телескопом NASA, "монстра". Астроном является одним из тех, кто занимается анализом данных телескопа Spitzer. Кроме "монстров" на опубликованной фотографии можно увидеть область образования новых звёзд под названием W33, которая находится в семи тысячах световых лет от нас.

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