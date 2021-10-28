NASA показало, как галактика на огромной скорости проносится сквозь другие космические системы (ВИДЕО)

Астрономы запечатлели удивительную галактику. Видео было опубликовано на официальной странице обсерватории Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: Pixabay

Данные были получены благодаря оборудованию космического телескопа американского ведомства NASA и европейского агентства ESA Hubble. На опубликованном видео можно спиральную галактику, которая находится в скоплении галактик.

Объект проходит через процесс, называемый срывом под давлением. Ученые рассказали, что он происходит когда галактики проносятся в скоплении, и в результате из диска галактики вытягивается газ.

Для справки: на фото запечатлена галактика под названием ESO 137—001, расположенная в созвездии Южный Треугольник. Она движется к центру скопления на скорости семь миллионов километров в час.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые из NASA показали, как выглядит разрушительное столкновение двух галактик . На фотографии, которая была сделана космическим телескопом можно увидеть две галактики, что находятся в 145 миллионах световых лет от нашей планеты. Сообщается, что в итоге они сольются в одно целое.

Также "Комментарии" информировали о том, что марсоход NASA Perseverance прислал первые фото с красной планеты после возобновления связи. Несколько недель назад с роботом прекратилось поддержание связи из-за того, что Земля и красная планета находились по разные стороны Солнца. Робот уже возобновил исследование кратера Джезеро шириной 45 километров, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

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