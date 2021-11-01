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NASA Hubble запечатлел очень редкое космическое явление: как оно выглядит (ФОТО)

NGC 6984 находится в созвездии Индеец

сегодня, 15:07
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали далекую галактику. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории американского ведомства NASA и европейского агентства ESA под названием Hubble. 

NASA Hubble запечатлел очень редкое космическое явление: как оно выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Ученые рассказали, что на снимке Хаббла изображена галактика NGC 6984. Этот космический объект находится в созвездии Индеец на расстоянии приблизительно 200 миллионов световых лет от нашего дома. Её широкие спиральные рукава пронизаны тонким узором из темных полос газа и пыли и усеяны яркими звездами и светящимися областями звездообразования.

Отмечается, что новые наблюдения были сделаны после редкого астрономического события — двойной сверхновой в NGC 6984. 

Для справки: cверхновые являются сильнейшими взрывами  огромных масштабов, которые вызваны гибелью массивных звезд. Данные явления мощны, но редки и скоротечны. Одиночная сверхновая звезда может на некоторое время затмить даже свою родительскую галактику.

Открытие двух в одном месте и в одно и то же время вызвало у исследователей предположение о том, что эти они могут быть физически связаны. С помощью оборудования обсерватории Hubble астрономы хотели лучше рассмотреть место нахождения двух сверхновых, в надежде, что это позволит им обнаружить связь между двумя взрывами. 

Новые научные открытия могут дать ученым важные данные о жизни двойных звезд.

NASA Hubble запечатлел очень редкое космическое явление: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Milisavljevic

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что астрономы запечатлели звезду, размеры которой изначально превышали размеры нашего Солнца в несколько раз. Она находится на большом расстоянии от нашей планеты. На изображениях можно заметить, как пыльные облака черного углерода, окутывают умирающую звезду.

Также "Комментарии" писали о том, что американские ученые зафиксировали мощную вспышку на нашем светиле. Явление удалось запечатлеть. По словам астрономов, излучение от таких вспышек может нарушить атмосферу нашей планеты в слое, где распространяются сигналы GPS и связи.


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2144a/
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