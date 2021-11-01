NASA Hubble запечатлел очень редкое космическое явление: как оно выглядит (ФОТО)

Астрономы показали далекую галактику. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории американского ведомства NASA и европейского агентства ESA под названием Hubble.

Hubble. Фото из открытых источников

Ученые рассказали, что на снимке Хаббла изображена галактика NGC 6984. Этот космический объект находится в созвездии Индеец на расстоянии приблизительно 200 миллионов световых лет от нашего дома. Её широкие спиральные рукава пронизаны тонким узором из темных полос газа и пыли и усеяны яркими звездами и светящимися областями звездообразования.

Отмечается, что новые наблюдения были сделаны после редкого астрономического события — двойной сверхновой в NGC 6984.

Для справки: cверхновые являются сильнейшими взрывами огромных масштабов, которые вызваны гибелью массивных звезд. Данные явления мощны, но редки и скоротечны. Одиночная сверхновая звезда может на некоторое время затмить даже свою родительскую галактику.

Открытие двух в одном месте и в одно и то же время вызвало у исследователей предположение о том, что эти они могут быть физически связаны. С помощью оборудования обсерватории Hubble астрономы хотели лучше рассмотреть место нахождения двух сверхновых, в надежде, что это позволит им обнаружить связь между двумя взрывами.

Новые научные открытия могут дать ученым важные данные о жизни двойных звезд.



Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Milisavljevic

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что астрономы запечатлели звезду, размеры которой изначально превышали размеры нашего Солнца в несколько раз. Она находится на большом расстоянии от нашей планеты. На изображениях можно заметить, как пыльные облака черного углерода, окутывают умирающую звезду.

Также "Комментарии" писали о том, что американские ученые зафиксировали мощную вспышку на нашем светиле. Явление удалось запечатлеть. По словам астрономов, излучение от таких вспышек может нарушить атмосферу нашей планеты в слое, где распространяются сигналы GPS и связи.

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