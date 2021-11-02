NASA снова пытается починить Hubble: что известно о новом сбое

Известный космический телескоп американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) остается в безопасном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Hubble. Фото: nasa.gov

Специалисты американского ведомства продолжают выяснять, почему инструменты космической обсерватории Hubble снова перешли в безопасный режим, приостановив научные операции. Отмечается, что инструменты находятся в исправном состоянии. Они продолжат находиться в безопасном режиме пока инженеры не установят причину сбоя.

Оборудование телескопа выдало коды ошибок 23 октября. Они указывали на потерю конкретного сообщения синхронизации. Данное сообщение предоставляет информацию о времени, которую инструменты используют для правильного ответа на запросы данных и команды. Специалисты перезагрузили приборы и уже на следующее утро возобновили научные операции.

Однако, 25 октября научные приборы еще раз выдали коды ошибок, которые указывали на множественную потерю сообщений синхронизации. В результате сбоя научные приборы самостоятельно перешли в режим безопасного режима.

В настоящее время члены команды космической обсерватории оценивают данные аппарата и системные схемы, чтобы лучше понять проблему синхронизации и найти способы ее решения.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые NASA увидели гигантский "глаз" в космосе. Объект наблюдений находится в нескольких сотнях световых лет от Земли в созвездии Водолея. Он является туманностью вокруг белого карлика. На изображении можно увидеть красный "глаз", который обладает таким цветом из-за космической пыли.

ученые узнали несколько новых у фактов о самой крупной планете Солнечной системы. Информация была получена от космического корабля под названием Juno.

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