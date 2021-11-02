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NASA снова пытается починить Hubble: что известно о новом сбое

Члены команды Hubble оценивают данные аппарата и системные схемы

сегодня, 16:10
Автор:

Денис Подставной
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Известный космический телескоп американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) остается в безопасном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

NASA снова пытается починить Hubble: что известно о новом сбое

Hubble. Фото: nasa.gov

Специалисты американского ведомства продолжают выяснять, почему инструменты космической обсерватории Hubble снова перешли в безопасный режим, приостановив научные операции. Отмечается, что инструменты находятся в исправном состоянии. Они продолжат находиться в безопасном режиме пока инженеры не установят причину сбоя. 

Оборудование телескопа выдало коды ошибок 23 октября. Они указывали на потерю конкретного сообщения синхронизации. Данное сообщение предоставляет информацию о времени, которую инструменты используют для правильного ответа на запросы данных и команды. Специалисты перезагрузили приборы и уже на следующее утро возобновили научные операции.

Однако, 25 октября научные приборы еще раз выдали коды ошибок, которые указывали на множественную потерю сообщений синхронизации. В результате сбоя научные приборы самостоятельно перешли в режим безопасного режима.

В настоящее время члены команды космической обсерватории оценивают данные аппарата и системные схемы, чтобы лучше понять проблему синхронизации и найти способы ее решения.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые NASA увидели гигантский "глаз" в космосе. Объект наблюдений находится в нескольких сотнях световых лет от Земли в созвездии Водолея. Он является туманностью вокруг белого карлика. На изображении можно увидеть красный "глаз", который обладает таким цветом из-за космической пыли. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что ученые узнали несколько новых у фактов о самой крупной планете Солнечной системы. Информация была получена от космического корабля под названием Juno. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/hubble-remains-in-safe-mode-nasa-team-investigating
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