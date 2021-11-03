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Ученые впервые нашли воду в далекой древней галактике (ФОТО)

SPT0311-58 образовалась в ранней Вселенной

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономам удалось впервые обнаружить воду в далекой галактике. Об этом пишет издание Фокус. 

Ученые впервые нашли воду в далекой древней галактике (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

С помощью комплекса радиотелескопов, расположенного в чилийской пустыне Атакама ученые нашли воду в самой массивной галактике  ранней Вселенной. Она находится в более чем 12 миллиардах световых лет от нашего дома. 

Кроме того, в галактике SPT0311-58 вместе с водой, ученым удалось найти и окись углерода. Сообщается, что на самом деле данный объект состоит из двух систем и он относится к эпохе реионизации.

Для справки: Реионизация — является периодом в истории Вселенной между 550 миллионами и 800 миллионами лет после Большого Взрыва. 

Астрономы отметили, что с помощью оборудования телескопа ALMA они обнаружили в большей из двух галактик молекулы воды и окиси углерода. В молекулярных формах окиси углерода и воды имеют критическое значение для жизни, в том виде, в котором мы ее знаем.

Ученые впервые нашли воду в далекой древней галактике (ФОТО) - фото 2

На фотографии молекулярная линия для воды показана синим цветом. Фото: ALMA.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые преобразовали изображение космических туманностей в звук. На опубликованном фото можно увидеть два объекта, которые расположены в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии более 150 тысяч световых лет от нашей планеты. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые запечатлели необъяснимое явление в космосе. Его изображение удалось получить благодаря космической обсерватории американского ведомства NASA и европейского агентство ESA. Данным объектом является огромный тёмный звездный промежуток. Ученые пытаются выяснить то, как могла образоваться эта космическая пещера. 


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Источник: https://focus.ua/technologies/496977-naydena-voda-v-dalekoy-galaktike-obrazovavsheysya-na-zare-vselennoy
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