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Что остается после смерти звезды: NASA показало удивительную фотографию из космоса

Hubble запечатлел туманность NGC 2438

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной
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Космический телескоп сделал фотографию удивительной туманности. Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

Что остается после смерти звезды: NASA показало удивительную фотографию из космоса

NASA. Фото: Pixabay

На опубликованном снимке, который удалось получить благодаря обсерватории Hubble можно увидеть планетарную туманность под названием NGC 2438. Она образовалась после смерти звезды, подобной нашему Солнцу. 

Звезда среднего размера выбросила свои внешние слои газа в космос, когда умерла, оставив после себя ядро ​​белого карлика. Более яркое внутреннее кольцо туманности окружает ореол светящегося газа диаметром более 4,5 световых лет. Многие круглые или почти круглые планетарные туманности демонстрируют эти гало-структуры, и астрономы изучают, как они развиваются.

NGC 2438 была одной из исследованных туманностей, и ученые обнаружили, что гало туманности светится из-за ионизирующего излучения центрального белого карлика.

Что остается после смерти звезды: NASA показало удивительную фотографию из космоса - фото 2

Фото: NASA, ESA, K. Knoll (NASA Goddard), S. Öttl (Leopold Franzens Universität Innsbruck), et. al., and DSS; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

На данном цветном изображении синий представляет кислород (O III), зеленый — водород (H-альфа), оранжевый — азот (N II), а красный — серу (S II).

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, как выглядит одна из самых ярких звезд в нашей галактике. Объект является звездным чудовищем, которое сражается в перетягивании каната между своим внешним радиационным давлением и внутренним притяжением силы тяжести. Ученые рассказали, что он окружен расширяющейся оболочкой из газа и пыли шириной около пяти световых лет.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы сфотографировали "Глаз Клеопатры". Изначально, когда телескопы были не такими мощными, исследовали, думали, что данное небесное тело является планетами. 


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Источник: https://www.nasa.gov/
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